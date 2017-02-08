﻿ Насколько быстро вы сможете найти букву «А» на картинке?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Насколько быстро вы сможете найти букву «А» на картинке?

09.02.2017 11:45 — Калейдоскоп | Фактрум  
Размер текста:
A
A
A

Внимательно посмотрите на картинку и попробуйте найти на ней букву «А». Чем быстрее вы её отыщите, тем выше ваша внимательность.

Насколько быстро вы сможете найти букву «А» на картинке?

Ответ

 
 
Ссылка на источник 3
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хотите проверить свою внимательность и наблюдательность? Тогда вот вам новая головоломка на Фактруме, которая заставит вас надеть очки и поближе придвинуться...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Этот редчайший «цыплёнок-гот» целиком чёрного цвета, включая внутренние органы и кости!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика