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Насколько быстро вы сможете найти букву «А» на картинке?
09.02.2017 11:45 — Калейдоскоп | Фактрум
Внимательно посмотрите на картинку и попробуйте найти на ней букву «А». Чем быстрее вы её отыщите, тем выше ваша внимательность.
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