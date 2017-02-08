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Прекрасные анекдоты про детишек, помогающие убежать от скуки
09.02.2017 11:59 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум рассказывает прелестные анекдоты про маленьких мальчиков и девочек, которые сводят с ума своих родителей!
Четырёхлетняя девочка, которую наказала её бабушка, стоит в углу и плачет. К ней подходит дедушка, который во внучке души не чает и нарочито строго говорит:
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Маленькие дети часто говорят такое, что не укладывается ни в какие рамки. Но на них нельзя обижаться за это, ведь такие перлы могут насмешить до слёз.
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