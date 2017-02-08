Фактрум рассказывает прелестные анекдоты про маленьких мальчиков и девочек, которые сводят с ума своих родителей!





Четырёхлетняя девочка, которую наказала её бабушка, стоит в углу и плачет. К ней подходит дедушка, который во внучке души не чает и нарочито строго говорит:

— Что, бабушка обидела? Сейчас я пойду и уши-то ей оторву!

Внучка, успокаиваясь:

— Деда, а серёжки мне отдашь?