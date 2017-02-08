Фактрум предлагает читателю познакомиться с вещами, истинное предназначение которых долгое время оставалось загадкой!

Цилиндр на кабеле зарядки ноутбука

Этот цилиндр — «ферритовый фильтр», помогающий избавиться от проблем при зарядке ноутбука. Его конструкция предельно простая: внутри пластмассового цилиндра расположены небольшие вставки из феррита, вокруг которые проходит кабель.

Петелька на спинке рубашки

Существует три версии, объясняющие, зачем она нужна. Согласно первой, за эту петельку надо подвешивать рубашку на крючок, чтобы она не помялась. По второй версии петелька появилась в давние времена и использовалась для крепления галстука или шейного платка. Но третья версия очень романтичная: один американский студент срезал эту петельку для того, чтобы показать, что у него есть девушка. А его девушка стала носить шарф в цветах его университета.

Синяя часть ластика

Любой человек на вопрос, зачем у ластика есть синяя часть, ответит, что ей стирают помарки от ручки. Но изначально синяя половина предназначалась для стирания написанного или нарисованного на плотной бумаге. Красная часть оставляет на бумаге разводы, а вот синяя — нет. Когда производители осознали, что люди используют синюю часть стёрки не по её прямому назначению, то обернули это себе на пользу.

Маленький карман на джинсах

Большинство людей носит в этом кармашке мелочь или какие-то мелкие предметы. Но изначально он задумывался для ношения карманных часов. Впервые такой кармашек был пришит на джинсах фирмы Levi’s в 1873 году.

Маленькое отверстие в иллюминаторе

Иллюминаторы в самолетах сделаны из двух стёкол, а техническое отверстие между ними снижает давление, из-за которого стекла могут лопнуть. При перепадах давления сквозь эту крошечную дырочку воздух выходит из стеклопакета или же всасывается из салона.

Отверстие в колпачке ручки

Вопреки популярному мнению, оно нужно не для того, чтобы человек не задохнулся, если проглотит колпачок. При попадании инородного предмета в трахею её слизистая начинает отекать, а отверстие в колпачке предотвращает его всасывание.

Дырка в специальной ложке для спагетти

При помощи его можно отмерить порцию, необходимую для одного человека. Не надо мучиться и сыпать спагетти на глазок, просто надо взять и пропустить их через это отверстие, тогда вы получите оптимальную порцию.

Горизонтальная петелька на воротнике рубашки

Замечали, что все петли для пуговиц на рубашках вертикальные, но только на воротнике петля горизонтальная? Это сделано для, чтобы воротник не расстегивался. Горизонтальная петля держит пуговицу более крепко и не допускает её выскальзывания.

Дополнительные отверстия в кроссовках

Они нужны для того, чтобы надежно фиксировать ногу при ходьбе или беге. Существует специальный метод шнуровки, ознакомиться с которым можно по видео инструкциям. А вот два дополнительных отверстия на кедах известной марки нужны для дополнительного вентилирования обуви.

Лоскуток ткани, прикрепленный к одежде

Он нужен вовсе не для заплаток! Производители прикладывают его для того, чтобы покупатели могли постирать этот кусочек ткани и посмотреть, как она будет себя вести: не полиняет ли, не сядет ли.