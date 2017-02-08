|
Что мы на самом деле получаем, покупая известные продукты
09.02.2017 17:40 — Калейдоскоп | Фактрум
Сегодня Фактрум решил выяснить, что же на самом деле скрывается внутри популярной продукции!
Коробка фруктового сока
На самом деле, сок в коробке состоит из воды и разведенного в ней концентрата.
Маленькая пачка картофельных чипсов «Lay’s»
Для наглядности был взят стандартный картофель весом 90 грамм.
Средняя пачка картофельных чипсов Lay’s»
Большая пачка картофельных чипсов Lay’s»
Томатный кетчуп «Heinz»
Он состоит не из свежих томатов, его делают из томатной пасты.
Морковные палочки «Макдоналдс»
В одной порции содержится всего одна морковка весом 80 грамм
Яблочные дольки «Макдоналдс»
В них всего лишь половина от яблока весом 170 грамм
Маленькая порция картошки фри в «Макдоналдс»
Большая порция картошки фри «Макдоналдс»
Картофельные дольки «Макдоналдс»
Крабовые палочки
На самом деле крабовые палочки сделаны не из крабов, а из рыбы, в основном из трески.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Употребляя тот или иной продукт от известной марки, мы редко задумываемся о его полезности и калорийности. Нас манит только лишь красочная и знакомая упаковка…
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии