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Что мы на самом деле получаем, покупая известные продукты

09.02.2017 17:40 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Сегодня Фактрум решил выяснить, что же на самом деле скрывается внутри популярной продукции!

Коробка фруктового сока

Что мы на самом деле получаем, покупая известные продукты

На самом деле, сок в коробке состоит из воды и разведенного в ней концентрата.

Маленькая пачка картофельных чипсов «Lay’s»

Что мы на самом деле получаем, покупая известные продукты

Для наглядности был взят стандартный картофель весом 90 грамм.

Средняя пачка картофельных чипсов Lay’s»

Что мы на самом деле получаем, покупая известные продукты

Большая пачка картофельных чипсов Lay’s»

Что мы на самом деле получаем, покупая известные продукты

Томатный кетчуп «Heinz»

Что мы на самом деле получаем, покупая известные продукты

Он состоит не из свежих томатов, его делают из томатной пасты.

Морковные палочки «Макдоналдс»

Что мы на самом деле получаем, покупая известные продукты

В одной порции содержится всего одна морковка весом 80 грамм

Яблочные дольки «Макдоналдс»

Что мы на самом деле получаем, покупая известные продукты

В них всего лишь половина от яблока весом 170 грамм

Маленькая порция картошки фри в «Макдоналдс»

Что мы на самом деле получаем, покупая известные продукты

Большая порция картошки фри «Макдоналдс»

Что мы на самом деле получаем, покупая известные продукты

Картофельные дольки «Макдоналдс»

Что мы на самом деле получаем, покупая известные продукты

Крабовые палочки

Что мы на самом деле получаем, покупая известные продукты

На самом деле крабовые палочки сделаны не из крабов, а из рыбы, в основном из трески.

 
 
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Употребляя тот или иной продукт от известной марки, мы редко задумываемся о его полезности и калорийности. Нас манит только лишь красочная и знакомая упаковка…

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