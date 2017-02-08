Сегодня Фактрум решил выяснить, что же на самом деле скрывается внутри популярной продукции!

Коробка фруктового сока





На самом деле, сок в коробке состоит из воды и разведенного в ней концентрата.

Маленькая пачка картофельных чипсов «Lay’s»





Для наглядности был взят стандартный картофель весом 90 грамм.

Средняя пачка картофельных чипсов Lay’s»





Большая пачка картофельных чипсов Lay’s»





Томатный кетчуп «Heinz»





Он состоит не из свежих томатов, его делают из томатной пасты.

Морковные палочки «Макдоналдс»





В одной порции содержится всего одна морковка весом 80 грамм

Яблочные дольки «Макдоналдс»





В них всего лишь половина от яблока весом 170 грамм

Маленькая порция картошки фри в «Макдоналдс»





Большая порция картошки фри «Макдоналдс»





Картофельные дольки «Макдоналдс»





Крабовые палочки





На самом деле крабовые палочки сделаны не из крабов, а из рыбы, в основном из трески.