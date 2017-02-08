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Десятка свежих анекдотов, способная развеселить кого угодно

09.02.2017 18:16 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум рассказывает замечательные анекдоты, которые могут стать вашими любимыми!

Десятка свежих анекдотов, способная развеселить кого угодно

— Никогда не забуду ту дискотеку, где я встретился с женой!
— Было романтично?
— Нет, очень неловко. Я-то думал, что она дома, с детьми!

 
 
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Некоторые фразы из популярных анекдотов прочно закрепились в нашей жизни. Ещё бы, ведь с их помощью можно ответить на какой-то вопрос быстро и остроумно!

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