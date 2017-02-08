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Десятка свежих анекдотов, способная развеселить кого угодно
09.02.2017 18:16 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум рассказывает замечательные анекдоты, которые могут стать вашими любимыми!
— Никогда не забуду ту дискотеку, где я встретился с женой!
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Некоторые фразы из популярных анекдотов прочно закрепились в нашей жизни. Ещё бы, ведь с их помощью можно ответить на какой-то вопрос быстро и остроумно!
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