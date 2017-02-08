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Бабуля пошутила
09.02.2017 18:24 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум рассказывает историю про американца, который попытался вникнуть в суть этого обряда.
Недавно моя сестра Настя вышла замуж за афроамериканца по имени Джон, и после свадьбы они приехали погостить к нашей бабушке в Самару. По приезду Джон был невероятно удивлен, он представлял Россию совсем не такой. Особенно он удивился отсутствию на улицах чернокожих людей и даже спросил у Насти:
— А что, в Самаре чернокожих нет?
— Нет, совсем нет.
— Но куда же вы их всех подевали? — возмутился Джон.
И тут бабушка наша вклинилась в разговор:
— Да вот, милок, ты не знаешь разве? У нас в России есть такая традиция: мы как темнокожего увидим, так берем его за руки и тащим в проруби топить.
Джон аж рот раскрыл от удивления и только и смог сказать:
— Но… но разве ваша полиция не должна их тоже защищать?
— Нет, голубчик, как раз они и тащат, а мы помогаем. Хочешь, докажу?
Бабуля у нас продвинутая, вылезла в Интернет и нашла фотографии, как чернокожие в проруби купаются, а рядом плотной толпой стоят доблестные русские защитники правопорядка. У Джона от этого зрелища аж глаза на лоб полезли. Долго мы его убеждали, что бабушка просто пошутила, но он нам не верил.
Вернулся Джон в Америку вместе с сестрой в полной уверенности, что у русских не все дома…
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По мнению иностранцев, русские — очень странный народ. Вот взять хотя бы нашу традицию купаться в проруби на Крещение.
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