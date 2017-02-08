Для каждого родителя благополучие его чада однозначно является приоритетом в жизни. Но не все папы-мамы понимают, как научить ребенка быть самостоятельным, уверенным в себе, не впадать в панику при малейших трудностях и, тем самым, добиться успеха в учебном процессе. Иногда, допуская ошибки в воспитании, мы превращаем детей в заложников собственных комплексов и обрекаем их на неспособность бороться с малейшими неудачами. Эти простые советы помогут развить в малыше личность, приведут его к успеху в школе и, в конце концов, помогут вам найти взаимопонимание с самым родным и близким человечком. Итак, начнем.





1. Ребенок вам ничего не должен. Ответьте себе на вопрос, кто принял решение о его появлении на свет? Конечно же, это вы. Поэтому осознайте весь уровень ответственности перед своим чадом и примите то, что вы обязаны дитяти, но не наоборот.

2. Ребенок — это личность. Нравиться вам или нет, но придется принять этого маленького человечка таким, какой он есть, со всеми его недостатками. Вам кажется, что ваш сынок уж очень медлительный? Может это к лучшему, ведь в будущем он не допустит необдуманных поступков. Ваша доченька не любит решать математические задачки? Прекрасно! Может перед вами выдающийся гуманитарий.

3. Позвольте ребенку делать выбор. Вы не вечны, научите малыша принимать решения самостоятельно, развивайте в нем уверенность в себе. Ну не хочет ваш сын или дочь ходить в танцевальную студию! Спросите ребенка, что ему интересно. Не навязывайте дитяти свои несбывшиеся мечты и не делайте из него жертву своих амбиций. Дайте ребенку шанс найти свой собственный путь.

4. Начните с себя. Вы никогда не прищепите ребенку любовь к знаниям, если сами не прочитаете ни одной книги. Ваш малыш перенимает вашу модель поведения. Так покажите ему достойный пример для подражания.

5. Совместные игры. Превратите нелегкий процесс учения в своеобразную игру. Позвольте ребенку побыть учителем, а себе учеником. Отвечая на вопросы, иногда сомневайтесь, покажите, что вы задумались, даже порой давайте неправильные ответы. Такие игры избавят дитя от страха перед выходом к доске, научат уверенности в своих силах.

6. Приучите ребенка с самостоятельности. Если малыш категорически отказывается собрать в школу ранец или не хочет учиться завязывать шнурки, не ругайте его. Невзначай при разговоре с папой или другим членом семьи упомяните некого Ваню (Петю, Сережу), который так умело собирал ранец (застилал постель, убирал рабочее место), что зубная фея принесла ему в подарок новомодного робота-трансформера. Кто сказал, что поощрять детей, это плохо?

7. Рабочее место. Создайте ребенку достойные условия для его нелегкого детского труда. Купите те школьные принадлежности, которые понравятся ему, а не вам. Пусть это будет дневник с принцессой Софией и карандаши с фиксиками, и вы увидите истинную радость в глазах вашего чада.

8. Всего в меру. Помните, что ребенку нужен отдых, правильное питание, здоровый сон. Не переусердствуйте! Не стоит заставлять малыша зубрить стишок до полуночи или просыпаться рано утром и повторять неподдающиеся уроки, ведь оно того не стоит. Правильное распределение времени занятий и отдыха позволит избежать этих неприятных для ребенка моментов.

9. Иногда ребенок будет приходить со школы расстроенным – и это нормально. Поговорите и ним о его проблемах, дайте дельный совет, а иногда нужно просто предоставить время побыть наедине с собой. Действуйте по ситуации, но и не будьте мамой-наседкой, учите дитя самостоятельно решать свои маленькие детские проблемы.

10. Без паники! Не зацикливайтесь на хороших оценках и ни в коем случае не ругайте ребенка. Поверьте, хорошие оценки не гарантируют успех в жизни. Гораздо важнее вырастить уверенного в себе и гармонично развитого человека.

И последнее, любите свое дитя и говорите ему об этом, ведь в этой жизни нет ничего важнее!

Текст: Flytothesky.ru