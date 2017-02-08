Наша природа – великая выдумщица, иначе как можно объяснить существование таких странных и (будем откровенными) достаточно пренеприятнейших существ для людского глаза. Хотя, как известно, вкусы у всех разные, и вам, возможно, даже приглянется какой-то из нижеописанных морских обитателей.

1. Гигантская изопода





Гигантская изопода наверняка родом из ваших самых страшных кошмаров. Она выглядит как огромнейшая блоха и вырастает до размеров футбольного мяча. Живут изоподы в основном в Индийском и Тихом океанах и водах вокруг Австралии, хотя некоторые из них ухитряются добраться к Атлантическому океану и Мексиканскому заливу. Обитают изоподы на глубине до 2 км, но на мелководье (до 170 м) у вас тоже есть все шансы встретить эту милашку.

2. Акула-домовой





Акула-домовой опускается на глубину до 1200 метров и выглядит очень «живописно»: на голове у неё длинный нарост, плюс жутковатые выдвигающие челюсти. Японцы называют эту акулу «тэнгу тзаме» – по имени мифического существа, якобы похищающего детей. Конечно же, акула-домовой к детям особого интереса не имеет и предпочитает питаться ракообразными, осьминогами и кальмарами.

3. Минога





У миноги острые как бритва зубы, причем некоторые из них расположены на языке. По сути, это существо, вырастающее до 1 метра длиной, представляет собой исключительно зубы, язык, желудок и ненависть. Минога хватает жертву зубами и высасывает из неё кровь, а если жертва покрупнее, то минога просто впивается в неё как паразит. Живут миноги почти повсеместно и даже были замечены в Великих озерах Северной Америки, где они периодически присасываются к пловцам.

4. Тихоокеанский хаулиод





Длинные игольчатые зубы придают хаулиоду выражение полного презрения и даже брезгливости к окружающим. Несмотря на такое «лицо», ему удается приманивать добычу с помощью своей биолюминесценции. Живет это создание на глубине до 4 км, но частенько выбирается и на мелководье, чтобы перекусить поплотнее. На человека, к счастью, хаулиоды не нападают из-за своего небольшого размера – всего 30-40 см в длину.

5. Черный живоглот





Эта причудливая рыба разгуливает по тропическим и субтропическим океанам и предпочитает заглатывать свою добычу целиком, даже не пережевывая. Такое отсутствие манер, видимо, связано с тем, что она плавает на глубине до 3 км, а выбор пищи там невелик. Длина живоглота не более 25 см, однако она шустро глотает рыб больше себя, а затем плавает в блаженной сытости с непомерно огромным и раздувшимся брюхом.

6. Плащеносная акула





Иногда эту акулу называют живым ископаемым, настолько монстрообразен её вид, хотя опасность она представляет исключительно для кальмаров и небольших рыб. Зубы у неё расположены многочисленными рядами и выглядят, мягко говоря, страшновато. Вырастает акула до 1,5 метров в длину и выглядит скорее, как длинная змея, нежели рыба.

7. Опистопрокт





Опистопрокт – единственная рыба, демонстрирующая окружающим свои мозги: у неё абсолютно прозрачный череп и два больших цилиндрических глаза, направленных вверх. Такая природная красота обусловлена банальным вопросом выживания, чтобы опистопрокта не замечали более крупные и опасные хищника. Кроме того, благодаря прозрачному черепу, эта рыба может вращать своими зелеными светящимися глазами во все стороны, чтобы держать ухо востро в случае опасности и быстро замечать что-нибудь вкусненькое, плавающее неподалеку.

8. Немертина





Этот колючеголовый червь – отличный персонаж для фильма ужасов, поскольку умеет эффектно и очень страшно извергать из себя розовые или белые нити. На самом деле, это хоботок, которым немертина опутывает свою добычу, но человеку она точно повредить не может, хоть и выглядит такая «охота» весьма мерзковато. Если вы жаждете познакомиться с немертиной и даже подержать её на руке, то живут эти черви только в Тихом океане, начиная от берегов Филиппин и до самой Японии.

Текст: Flytothesky.ru