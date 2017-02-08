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8 самых опасных вулканов в мире

09.02.2017 17:54 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Что такое вулканы? Горы, извергающие расплавленные породы на поверхность Земли и засыпающие все вокруг пеплом, или самая натуральная месть богов? Кто знает. Тем не менее, некоторые вулканы упорно не хотят впадать в спячку и постоянно заставляют дрожать тех, кому довелось поселиться в их непосредственной близости.

1. Мерапи (остров Ява)

8 самых опасных вулканов в мире

Это самый активный и самый смертоносный индонезийский вулкан. За пять его извержений в период с 1006 по 1930 год погибло более 1000 человек, а извержение 2010 года унесло жизни еще 353 людей. После 2010 индонезийское правительство создало вокруг вулкана запретную зону, куда не допускаются люди. Кстати, жители Явы, живущие вблизи вулкана, считают, что там обитают духи и их нужно регулярно ублажать, чтобы они не рассвирепели.

2. Йеллоустоунская Кальдера (США)

8 самых опасных вулканов в мире

Йеллоустонский национальный парк ежегодно посещают сотни тысяч туристов, хотя это, вероятно, одно из самых опасных мест на Земле. Супервулкан Йеллоустоунская Кальдера занимает почти треть территории парка и в последнее время вызывает беспокойство у вулканологов. По их мнению, вулкан давно назрел для массивного извержения, хотя к Апокалипсису оно точно не приведет.

3. Везувий (Италия)

8 самых опасных вулканов в мире

Везувий буквально нависает над Неаполем и является самым «контролируемым» вулканом на планете. В разное время его извержений он либо окутывал Европу пепловыми облаками, либо напрочь уничтожал все живое у его подножия на многие десятилетия. Вспомните о городе Помпеи, навсегда погребенном под толщей вулканического пепла в 79 году н.э. Поскольку вулкан все еще довольно активен, ученые постоянно поджидают новый вулканический судный день, который, с научной точки зрения, может настать в любой момент.

4. Сакурадзима (Япония)

8 самых опасных вулканов в мире

В Японии расположены 110 действующих вулканов. Из них 47 находятся под пристальным наблюдением, а вулкан Сакурадзима считается самой большой угрозой для японцев. Несмотря на его живописное название (в переводе означает «остров вишневого цветения»), он держит 700 тысяч жителей близлежащего города Кагосима в постоянном напряжении. Раньше вулкан был самостоятельным островом, но в 1914 году он беспрерывно извергал лаву в течение нескольких месяцев и в результате стал частью острова Кюсю, одновременно унеся жизни 35 людей.

5. Ньирагонго (Демократическая Республика Конго)

8 самых опасных вулканов в мире

Вулкан Ньирагонго расположен на скалистом участке границы между Руандой и Конго и представляет собой постоянную опасность для региона. Даже тогда, когда он не извергается, из его вентиляционных отверстий и карманов выходит наружу двуокись углерода, отравляя скот и людей. Лава в этом вулкане более жидкая, чем в других вулканах, и может развивать скорость до 100 км/час. Во время последнего извержения 2002 года был практически разрушен близлежащий город Гома, в результате чего 200 тысяч человек остались без крова.

6. Фудзияма (Япония)

8 самых опасных вулканов в мире

Фудзияма – не только культурная достопримечательность, но и существенная угроза населению, хотя этот символ Японии не извергался уже примерно 300 лет. После землетрясения в Тохоку в 2011 году давление в магматической камере горы Фудзи увеличилось. Повышенная сейсмическая активность в стране вполне может привести к тому, что Фудзияма проснется. И это будет означать катастрофу для 13 миллионов жителей близлежащего Токио.

7. Мауна-Лоа (США)

8 самых опасных вулканов в мире

Гавайи – острова вулканические, а самый крупный в мире гавайский вулкан Мауна-Лоа хоть и древнейший, но все еще очень даже активный. Извергающаяся из него лава движется со скоростью быстрой ходьбы человека. В 1950 году он выдал на поверхность почти 400 миллионов кубических метров лавы, которая достигла океана за три часа, преодолев расстояние в 24 км. С 1984 года вулкан особо не вредничал, тем не менее, за последнее десятилетие его верхушка начала вызывать у сейсмологов беспокойство.

8. Попокатепетль (Мексика)

8 самых опасных вулканов в мире

Хотя вулкан расположен примерно в 70 км к югу от столицы Мехико с её девятью миллионами населения, он все равно является пороховой бочкой, сулящей возможные неприятности. В период с 1994 по 2016 год Попокатепетль извергался 11 раз, до смерти пугая людей и одновременно показывая живописное шоу. Его последнее крупное извержение зафиксировано в 2000 году, когда 40 тысяч человек пришлось срочно эвакуировать. В марте 2016 года Попокатепетль выдал в небо столб дыма высотой в 2 км. К счастью, к этому времени мексиканское правительство уже создало «кольцо безопасности» в 11 км вокруг горячей верхней части.8 самых опасных вулканов в мире

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Что такое вулканы? Горы, извергающие расплавленные породы на поверхность Земли и засыпающие все вокруг пеплом, или самая натуральная месть богов? Кто знает. Тем не...

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