﻿ Друзья построили собственный городок для уютной встречи старости. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Друзья построили собственный городок для уютной встречи старости

09.02.2017 22:13 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Четыре пары друзей, знакомство которых длится уже 20 лет, однажды поняли, что желают найти идеальный способ жить ближе друг к другу и природе. С такими мыслями они объединили свои финансы и решили создать свой собственный миниатюрный город! Их поселение называется «Стратегия выхода Ллано». В нем имеются четыре крошечных домика, расположенных у реки Ллано неподалеку от города Остин, штат Техас.

Друзья построили собственный городок для уютной встречи старости

Маленькие домики, стоимость каждого из которых оценивается примерно в 40 тысяч долларов, были спроектированы архитектором Мэттом Гарсия. Целью его проекта было создать максимально самообеспечивающиеся единицы жилья. Наклонные крыши домов оборудованы специальной системой с резервуарами, способными удерживать около 19 тысяч литров дождевой воды. Стены имеют отражающее покрытие, защищающее от нежелательного летнего зноя, а окна – особое утепление на случаи сильного холода. Внутренняя отделка выполнена из фанеры – этот материал позволяет немного снизить расходы на постройку, а также обеспечивает тепло и ощущение простора в помещении.

Группа друзей стремится проводить как можно больше времени в своем уютном местечке. Все они планируют уйти на пенсию и окончательно поселиться здесь.

Эти восемь человек – лучшие друзья со стажем в 20 лет. Они организовали крошечное поселение только для себя.

Друзья построили собственный городок для уютной встречи старости

Они объединили свои финансы и устроили максимально самодостаточное маленькое поселение, в котором им будет уютно вместе встретить старость.

Друзья построили собственный городок для уютной встречи старости

Такой домик стоит приблизительно 40 тысяч долларов.

Друзья построили собственный городок для уютной встречи старости

В каждом домике площадью 122 кв. м., располагающемся в поселении «Стратегия выхода Ллано», имеются королевских размеров кровать, диван, ванная комната и веранда.

Друзья построили собственный городок для уютной встречи старости

Внутренние покрытия выполнены из фанеры. «Это высококлассное дизайнерское решение, не стоящее больших сумм денег», – прокомментировал свой выбор архитектор Мэтт Гарсия.

Друзья построили собственный городок для уютной встречи старости

Друзья построили собственный городок для уютной встречи старости

Друзья построили собственный городок для уютной встречи старости

Друзья построили собственный городок для уютной встречи старости

На крышах осуществляется сбор дождевой воды в специальные бочки, вмещающие около 19 тысяч литров.

Друзья построили собственный городок для уютной встречи старости

«Это волшебное место, хоть и немного засушливое. Мы делаем все возможное, чтобы запасти как можно больше воды для полива окружающей растительности»,  –  говорит житель необычного поселения Фред Зипп.

Друзья построили собственный городок для уютной встречи старости

Друзья построили собственный городок для уютной встречи старости

Гофрированная стальная отделка стен отражает солнечный свет, помогая сохранить внутри дома прохладу.

Друзья построили собственный городок для уютной встречи старости

«Снаружи все напоминает диснеевские мультфильмы: здесь можно встретить зайца, рысь, оленя и многочисленные виды птиц. Проводя тут все больше и больше времени, мы делаем все больше и больше открытий», –  поделилась Джоди Зипп.Друзья построили собственный городок для уютной встречи старости

Друзья построили собственный городок для уютной встречи старости

Друзья построили собственный городок для уютной встречи старости

По материалам huffingtonpost.com;

Текст: Flytothesky.ru

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четыре пары друзей, знакомство которых длится уже 20 лет, однажды поняли, что желают найти идеальный способ жить ближе друг к другу и природе. С такими мыслями они...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Признаки безнадёжного мужчины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика