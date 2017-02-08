Четыре пары друзей, знакомство которых длится уже 20 лет, однажды поняли, что желают найти идеальный способ жить ближе друг к другу и природе. С такими мыслями они объединили свои финансы и решили создать свой собственный миниатюрный город! Их поселение называется «Стратегия выхода Ллано». В нем имеются четыре крошечных домика, расположенных у реки Ллано неподалеку от города Остин, штат Техас.





Маленькие домики, стоимость каждого из которых оценивается примерно в 40 тысяч долларов, были спроектированы архитектором Мэттом Гарсия. Целью его проекта было создать максимально самообеспечивающиеся единицы жилья. Наклонные крыши домов оборудованы специальной системой с резервуарами, способными удерживать около 19 тысяч литров дождевой воды. Стены имеют отражающее покрытие, защищающее от нежелательного летнего зноя, а окна – особое утепление на случаи сильного холода. Внутренняя отделка выполнена из фанеры – этот материал позволяет немного снизить расходы на постройку, а также обеспечивает тепло и ощущение простора в помещении.

Группа друзей стремится проводить как можно больше времени в своем уютном местечке. Все они планируют уйти на пенсию и окончательно поселиться здесь.

Эти восемь человек – лучшие друзья со стажем в 20 лет. Они организовали крошечное поселение только для себя.





Они объединили свои финансы и устроили максимально самодостаточное маленькое поселение, в котором им будет уютно вместе встретить старость.





Такой домик стоит приблизительно 40 тысяч долларов.





В каждом домике площадью 122 кв. м., располагающемся в поселении «Стратегия выхода Ллано», имеются королевских размеров кровать, диван, ванная комната и веранда.





Внутренние покрытия выполнены из фанеры. «Это высококлассное дизайнерское решение, не стоящее больших сумм денег», – прокомментировал свой выбор архитектор Мэтт Гарсия.

















На крышах осуществляется сбор дождевой воды в специальные бочки, вмещающие около 19 тысяч литров.





«Это волшебное место, хоть и немного засушливое. Мы делаем все возможное, чтобы запасти как можно больше воды для полива окружающей растительности», – говорит житель необычного поселения Фред Зипп.









Гофрированная стальная отделка стен отражает солнечный свет, помогая сохранить внутри дома прохладу.





«Снаружи все напоминает диснеевские мультфильмы: здесь можно встретить зайца, рысь, оленя и многочисленные виды птиц. Проводя тут все больше и больше времени, мы делаем все больше и больше открытий», – поделилась Джоди Зипп.









По материалам huffingtonpost.com ;

Текст: Flytothesky.ru