Некоторые представительницы прекрасного пола почему-то полагают, что мужчину можно «переделать под себя». Совместный быт в чём-то меняет людей, но полностью подстроить человека под себя невозможно. Есть такой тип мужчин, результат «переделки» которых будет практически нулевой. Женщина, которая связывает свою жизнь с подобным мужчиной, рискует выплакать целое море слёз и потерять много сил впустую.





Некоторые представители сильного пола невероятно принципиальны в выборе спутницы. Мужчина может быть не идеалом, но от женщины требует беспрекословного выполнения целого набора обязанностей. Любое непослушание с её стороны вызывает у него бурю негодования. Терпеть такое отношение и надеяться, что мужчина сменит свой гнев на милость – бесполезно. Когда женщина перестаёт соответствовать требованиям идеальной домохозяйки, мужчина бросается на поиски новой пассии.

Вы должны сразу отметать ещё на этапе ухаживания любителей горячительных напитков. Регулярное потребление алкоголя ведёт к зависимости. Если не хотите в будущем знать такие понятия как запой, кодировка от алкоголя, безденежье, скандалы, мужская дисфункция, тогда вам нужно стороной обходить подобных ухажёров. Вы можете подумать, что кодировки от алкоголя полностью решают проблему, но это не всегда так, в основном они помогают лишь на время. Такой человек, если ему придётся выбирать между вами и алкоголем, выберет алкоголь. Он будет тайком забирать деньги на выпивку, а когда их не останется, в ход могут пойти различные драгоценности. Пожалейте себя и свои нервы, не пытайтесь менять мужчину, который потребляет алкоголь на регулярной основе.

Будьте осторожны с мужчинами, у которых существенно занижена самооценка. Полбеды, когда он знает о своём недостатке и пытается совершенствоваться, пусть неуверенно, но главное – это старания. Настоящая беда быть рядом с мужчиной, который ни к чему не стремится и вместо того, чтобы совершенствоваться, занижает самооценку женщины, чтобы за её счёт выглядеть в более выгодном свете. Его не волнуют эмоции партнёрши, её стремления и карьера, ведь он будет чувствовать себя неуютно рядом с успешной женщиной. Вот когда ей будет плохо, такому мужчине будет хорошо. Любые попытки на пути к самореализации будут вызывать шквал упрёков и эмоций.

Пара должна поддерживать друг друга в трудные моменты. Очень хорошо, когда женщина не бросает своего любимого в сложный момент и подставляет ему своё хрупкое плечо. Но нежные и хрупкие плечи не должны постоянно носить тяжкую ношу. Если ваш спутник расслабился и стал жить исключительно за ваш счёт, вам стоит насторожиться. А не альфонс ли он? Будьте осторожны и не позволяйте ему сидеть у себя на шее. Альфонсы не меняются, очень важно помнить об этом.

Текст: Flytothesky.ru