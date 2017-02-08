6 новейших разработок ученых





Новые препараты, революционные технологии, прогрессивные методы лечения — ученые всего мира работают над тем, чтобы найти инновационные способы борьбы с неизлечимыми болезнями. То, что раньше было лишь плодом бурного воображения фантастов, совсем скоро может перейти в категорию самых заурядных вещей.

1. Изменение генома – новый метод борьбы с раком

Китайские ученые собираются массово применять метод редактирования генома людей, заболевших раком. Многие врачи опасаются такого шага, так как последствия изменения генома трудно спрогнозировать в долгосрочном периоде. Исследователи West China Hospital редактируют ДНК с названием CRISPR/cas9, чтобы безнадежно больные пациенты смогли получить шанс на выздоровление.

Ученые забирают иммунные Т-клетки крови больного, чтобы «научить» их атаковать злокачественные образования, как обычную инфекцию. Похожий метод недавно изобрели и в США, но он не настолько избирательно воздействует, как метод генного изменения CRISPR. Возможно, Китай станет первой страной, где подобную методику лечения поставят на «конвейер».

2. Биопринтер для синтеза аналога кожи человека

Испанские исследователи вместе с компанией BioDan Group разработали биопринтер с возможностью 3-D печати. Вместо картриджей с чернилами в нем находятся инжекторы с биологическими материалами. Материал, создаваемый уникальным устройством, максимально точно имитирует человеческую кожу и подходит для пересадки пациентам, получившим ожоги.

Искусственную человеческую кожу можно использовать при исследовании новых лекарств и химических соединений. Созданный итальянцами материал имеет тонкий защитный слой сверху и толстую прослойку внутри, похожую на дерму. Производимая на принтере кожа включает в себя и клетки, синтезирующие коллаген.

3. Чип-имплантат против слепоты

Новая технология под названием Second Sight может стать настоящим прорывом в лечении полностью слепых людей. Благодаря чипу-имплантату, в визуальную область коры головного мозга посылаются сигналы, позволяющие пациенту увидеть световые контуры предметов, в том числе и больших букв.

На первом этапе испытаний метода исследователи не обнаружили у вживленного в организм чипа побочных эффектов. Ученые надеются с помощью инновационной технологии вернуть зрение слепым, которые стали таковыми вследствие травмы, ретинопатии, глаукомы или рака.

4. Нановолоконное покрытие для регенерации костной ткани

Группа российских и бельгийских ученых работает над созданием нановолоконного материала, который сможет стать каркасом для регенерации клеток костной ткани. Специальные имплантаты смогут исправить дефекты костей и увеличат их прочность. Материал под названием фатерит позволяет запустить процесс роста клеток после трансплантации каркаса в организм. Спустя месяц новая костная ткань полностью замещает имплантат.

5. Новый способ борьбы с гриппом

Томские ученые разрабатывают метод защиты от вируса гриппа H1N1 без применения вакцины. Исследователи уверены, что иммунитет можно «научить» быстрее вырабатывать интерферон. Именно защитный белок иммунной системы блокирует распространение вируса внутри организма. Метод позволяет доставлять лекарство в те клетки, которые выделяют слишком мало интерферона. Для этого используют гибридные микроконтейнеры с антивирусной РНК. Вирусный геном блокируется, а экспрессия вирусного гена снижается.

6. Стенты для устранения тромбов после ишемического инсульта

Чтобы предотвратить инвалидность после приступа, кровяной сгусток в сосуде нужно ликвидировать в течение 3-6 часов. Сейчас это возможно благодаря внутривенному введению специальных лекарств, которые результативны лишь в 35% случаев. Микроскопические стенты, вводимые в кровеносную систему мозга, позволяют удалить тромб за несколько минут. Эффективность нового метода составляет почти 100%.

Текст: Flytothesky.ru