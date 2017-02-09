Отношения Беларуси и России продолжают находиться в фазе доминирующих взаимных претензий, считает политический эксперт, директор по исследованиям дискуссионно-аналитического сообщества "Либеральный клуб" Евгений Прейгерман.

Стало известно, что на неопределенный срок откладывается изначально планировавшаяся на 9 февраля встреча президентов в рамках Высшего госсовета Союзного государства. Все новые угрозы санкционных действий исходят из "Россельхознадзора". На этот раз заявлено о возможном полном запрете на импорт из Беларуси говядины и высказаны подозрения по поводу урожайности белорусских овощей и фруктов. Нет пока никаких хороших новостей и с нефтегазовых полей. Там стороны просто констатируют отсутствие прогресса в переговорах. В неведении и легком напряжении продолжает держать ситуация с приграничной зоной в Брянской, Псковской и Смоленской областях.

Вся эта "канитель" уже изрядно затянулась. По большому счету, за последний год происходило только ее накопление: один на другой накладывались проблемные сюжеты, взаимные претензии, упреки, сомнения. На этом фоне на поляне белорусско-российских отношений все более активно начали "пастись" разные люди и группы со своими часто весьма специфическими и не совсем здоровыми интересами. А вот позитива на этом фоне почти и не было заметно. Это не значит, что позитива не было вообще. Чего в информационном плане стоит хотя бы сюжет с выносом российского флага членом белорусской делегации на церемонии открытия Паралимпийских игр в Бразилии? Однако общий "канительный" тренд последних месяцев уже и этот сюжет вынес за скобки.

Сейчас на слуху резкие заявления и действия, направленные на повышение ставок в затянувшихся спорах. Эксперты, говорящие головы и диванные аналитики в обеих странах с особым рвением занимаются алгеброй: кто кому и сколько должен? И хотя происходит это далеко не впервой, наблюдать такие математические "битвы" очень неприятно. Да и странно. Ведь сама суть международных отношений на пространстве, которое мы все еще по привычке называем постсоветским, нематематическая. Здесь банально доминируют другие законы и иная логика.



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Начались и активные рассуждения о том, что изжили себя интеграционные модели Союзного государства или что нужен новый рывок в рамках евразийской интеграции. Возможно, и так. Но все эти тезисы требуют отдельного и очень скрупулезного анализа и обсуждения, потому что зачастую они даже в понимании экспертов являются скорее лозунгами, чем продуманными рецептами. А если лишь закидывать в медийное пространство такие поверхностные лозунги, то ситуации можно только навредить. Потому что в любом случае это вопросы, скажем так, стратегические. Тем более, что происходящие в мире события могут вскоре начать расставлять многие новые макро-акценты, которые сами по себе сформируют и новый контекст для российско-белорусских отношений. Тогда и интеграционные институты будут трансформироваться не лозунгами, а естественным образом.

А вот что действительно требует незамедлительного внимания, так это растущее напряжение сегодняшнего дня. Самая важная тактическая задача — просто остановить каскад взаимных претензий и ведущей в никуда игры сторон на повышение. Сегодня очень нужны хотя бы маленькие, но позитивные новости. Они, как минимум, дали бы всем понять, что никто не собирается позволить конфликтной динамике возобладать над разумом и близкими чувствами между народами.

В противном случае очень скоро может начаться самое неприятное и опасное, что происходит с любыми затянувшимися конфликтами: в текущую повестку дня ворвутся законы психологии. И если это произойдет, то "выгнать" их оттуда будет очень тяжело.

Вообще конфликты — это в целом естественное явление в отношениях между государствами. И тем более между государствами с таким объемом и глубиной отношений, как между Беларусью и Россией. К тому же, в наших политических культурах принято даже не самые сложные и масштабные противоречия почти сразу выносить на уровень первых лиц. В результате эти противоречия быстро оказываются в заголовках ведущих СМИ, что создает впечатление какого-то драматизма. Но если узелок противоречий, как это обычно и происходит, быстро развязывается, то драматизм улетучивается до появления нового повода.



© REUTERS Mohamed Nureldin Abdallah "Большой разговор": о чем Лукашенко не может договориться с Кремлем?

А если же "канитель" затягивается и масло в конфликтный огонь начинают подливать всякого рода провокаторы или просто люди с больной фантазией, то тут в игру неизбежно и вступают законы психологии. И самый неприятный из них в социальной психологии называется "атрибутивным предубеждением". Механизм этого закона прост и, думаю, хорошо всем известен. На какой-то стадии конфликта люди, сами того не замечая, начинают приписывать второй стороне исключительно негативные намерения. То есть начинает казаться, что все действия второго участника конфликта направлены лишь на то, чтобы сделать хуже первому. Свое же собственное поведение воспринимается по-другому: я поступаю так или иначе только потому, что меня на это вынуждают обстоятельства. А какого-то злого умысла в моих действиях нет, я просто симметрично реагирую на шаги оппонента.

И ровно такие же мысли и ощущения неизбежно заполняют сознание второго участника конфликта. Таким образом запускается спираль эскалации. Конфликт начинает жить уже своей собственной жизнью. Остановить его становится особенно сложно. Для этого требуется уже не просто разрешить изначальные противоречия, а преодолеть предубеждения, обиды и чувство уязвленности. Осадок, как правило, остается надолго.

Приходится констатировать, что белорусско-российские отношения сегодня оказались именно у такой психологической черты. Поэтому главная задача сейчас в том, чтобы не дать психологии диктовать дальнейший ход событий. Как всегда, вопрос упирается в то, кто именно должен сделать первый шаг. В идеале — конечно же, обе стороны. Ну а не в идеале из той же социальной психологии мы знаем, что в конфликтной ситуации шаг навстречу всегда легче сделать большому и более сильному.