﻿ Как навсегда выучить что угодно: гениальный метод Ричарда Фейнмана. 21.by
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Как навсегда выучить что угодно: гениальный метод Ричарда Фейнмана

10.02.2017 11:10 — Калейдоскоп | Фактрум  
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А Фактрум предлагает познакомиться с методикой Ричарда Фейнмана, благодаря которой запомнить информацию и донести её до слушателя будет очень легко.

Как навсегда выучить что угодно: гениальный метод Ричарда Фейнмана
Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Напишите свою тему на листе бумаги

После того, как вы сделали заголовок, напишите всё, что вы знаете на эту тему. При это представьте, что вы пытаетесь её объяснить ребёнку-второкласснику. В этом возрасте дети уже имеют достаточно знаний, чтобы вникнуть в простые объяснения, но не владеют достаточным словарным запасом, поэтому объяснять им сложные вещи приходится самыми простыми словами

Перечитайте написанный текст

В процессе чтения сделайте акцент на нелогичных, сложных или запутанных моментах. Лучше всего будет, если вы опишите их более подробно, ориентируясь опять-таки на понимание темы ребёнком.

Закончите своё объяснение

Структурируя информацию от легкого к сложному, вы добьетесь отличных результатов. Попробуйте дать прочитать написанный текст человеку, который ничего не понимает в заданной теме. Если он сразу же всё понял, то это просто здорово! Если же вам начали задавать вопросы по некоторым моментом, то текст лучше переписать, уделив им особое внимание.

 
Теги: знакомства
 
 
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Вы когда-нибудь пробовали объяснить кому-то сложную тему, пытаясь не использовать слишком уж специфичные термины? Если да, то тогда вы наверняка знаете, как это...

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