Фактрум рассказывает для чего же необходимо есть бананы каждый день!





Для борьбы с судорогами

Бананы богаты магнием и калием, которые предотвращают мышечные спазмы. Именно поэтому многие спортсмены употребляют несколько бананов ежедневно.

Для профилактики рака

Чтобы избежать онкологических заболеваний, рекомендуется есть бананы, кожура которых потемнела или стала покрываться темно-коричневыми точками. Именно в таких фруктах начинает вырабатываться специфичный белок, предотвращающий развитие злокачественных опухолей.

Для стройной фигуры

Всё тот же резистентный крахмал эффективно расщепляет имеющийся жир, препятствуя его дальнейшему формированию. Стоит есть зелёные бананы, в них содержание этого крахмала достигает 12 грамм, в то время как в спелом — не больше 5 грамм.

Для укрепления сердечной мышцы

Если вы будете съедать два или три банана в день, то сможете уменьшить риск появления сердечных патологий на 26%. Особенно это актуально для людей, которые предрасположены к сердечным заболеваниям.

Для здоровья почек

Регулярное употребление бананов предотвращает появление камней в почках. Большое количество калия в этом фрукте на 40% снижает риск возникновения злокачественных образований в почках человека.

Для здоровых сосудов

Фитостеролы, содержащиеся в бананах, помогают избавиться от холестерина, оседающего на стенках сосудов. Поэтому употребление бананов полезно для людей, страдающих от атеросклероза или предрасположенных к нему.

Для получения энергии

Благодаря высокому содержанию минералов и витаминов эти фрукты являются отличным источником энергии. В случае необходимости одним бананом можно легко восполнить недостаток простых углеводов.

Для улучшения настроения

В бананах содержится дофамин — гормон радости, плюс в них есть витамины группы В, оказывающие положительное воздействие на нервную систему человека. Поэтому если вам стало грустно, то съешьте банан, и ваше настроение сразу же улучшиться.

Для нормального функционирования желудка

Бананы содержат ферменты, которые полезны для людей с желудочными язвами. Эти ферменты помогают желудку вырабатывать полезную слизь, защищающую его стенки.

Для борьбы с диабетом

Резистентный крахмал в бананах улучшает общее состояние организма человека, страдающего от диабета второго типа. Больше всего крахмала содержится именно в зелёных бананах.