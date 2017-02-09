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Эту удивительную головоломку решали десять лет… и всё-таки решили!
10.02.2017 12:02 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум показывает читателю интересное видео, доказывающее, что чудеса логики существуют!
Один пожилой японец десять лет пытался решить головоломку, суть которой заключается в том, что необходимо с одного конца веревки, где прикреплен зеленый шар, провести кольцо на красный шарик на другой стороне. Мешает этому хитро продетая сквозь деревянное кольцо веревка.
Для решения этой головоломки пенсионер обратился на телевидение в программу «Knight Scoop». Местные эксперты тоже не смогли справиться с задачкой, поэтому обратились к другим людям, к профессору математики и даже к обезьяне! А решение головоломки оказалось очень простым и элегантным!
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У вас когда-нибудь было такое, что какая-то загадка заняла все ваши мысли? Если да, то вы наверняка поймете чувства одного японского дедушки, который бредил...
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