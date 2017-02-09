Фактрум показывает читателю интересное видео, доказывающее, что чудеса логики существуют!

Один пожилой японец десять лет пытался решить головоломку, суть которой заключается в том, что необходимо с одного конца веревки, где прикреплен зеленый шар, провести кольцо на красный шарик на другой стороне. Мешает этому хитро продетая сквозь деревянное кольцо веревка.

Для решения этой головоломки пенсионер обратился на телевидение в программу «Knight Scoop». Местные эксперты тоже не смогли справиться с задачкой, поэтому обратились к другим людям, к профессору математики и даже к обезьяне! А решение головоломки оказалось очень простым и элегантным!