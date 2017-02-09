А ещё можно прочитать уморительные анекдоты на Фактруме, просто созданные для веселья!





Природа весьма тщательно продумала устройство нашего организма. Чтобы мы видели, насколько мы переедаем, наш живот расположен на той же стороне тела, что и глаза.