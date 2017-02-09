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Восхитительные анекдоты обо всём на свете, заставляющие громко смеяться
10.02.2017 11:54 — Калейдоскоп | Фактрум
А ещё можно прочитать уморительные анекдоты на Фактруме, просто созданные для веселья!
Природа весьма тщательно продумала устройство нашего организма. Чтобы мы видели, насколько мы переедаем, наш живот расположен на той же стороне тела, что и глаза.
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Чтобы поднять себе настроение, надо усилить выработку эндорфинов. Для этого можно съесть шоколадку или отправиться на прогулку по красивым местам.
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