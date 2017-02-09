Фактрум делится с читателем стереотипами о русских и России, в которых иностранцы уверены на все сто процентов. Мы обнаружили их на одном из американских сайтов коротких фактов и перевели.





1. Территория России намного больше, чем вся площадь Плутона.

2. Семьдесят семь процентов от территории России занимает Сибирь.

3. В год каждый россиянин выпивает восемнадцать литров алкоголя.

4. Мужчин в России на девять миллионов меньше, чем женщин.

5. Границы России и Америки отделяет лишь 4 километра Берингова пролива.

6. Каждый год из-за алкоголя в России умирает полмиллиона человек.

7. В России родители не говорят детям, что в мире есть геи, потому что это незаконно.

8. В 1700 году одна россиянка родила 7 троен, 4 четверни и 16 пар близняшек за 40 лет брака с одним и тем же человеком.

9. Из-за того, что в 1908 году в России всё ещё был юлианский календарь, команда приехала на Олимпиаду в Лондоне, опоздав на двенадцать дней.

10. В 1867 году Америка купила Аляску у русских за семь миллионов.

11. Российские ботаники вырастили растение, чьи семена хранились 32000 лет.

12. Россия и Япония так и не подписали мирный договор, означающий окончание Второй Мировой войны, из-за Курильских островов

13. В 2009 году политик Михаил Горбачёв выпустил сборник романтических песен.

14. Только в 2013 году пиво было официально признано в России алкогольным напитком.

15. В 1959 году в России учёные занялись одомашниванием лис.

16. В годы правления Петра Первого бородатые люди были вынуждены платить специальный налог.

17. В крупных российских музеях держат кошек специально для того, чтобы они отлавливали крыс.

18. Слово «вода» является корнем слова «водка».

19. Самое грязное озеро во всём мире — российское Карачай.

20. Из-за выпивки двадцать пять процентов россиян не доживают до 55 лет.

21. Если выехать на грязном автомобиле в России, то вас арестуют.

22. В России насчитывается пятнадцать городов, чье название и местоположение полностью засекречено.

23. Больше трети россиян думает, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот.

24. Богачи в России разъезжают на машинах скорой помощи, разумеется, ненастоящих, чтобы избежать пробок.

25. В кризис зарплату учителям и другим работникам выдают водкой.

26. В Байкале находится 20% от всей пресной незамерзшей воды на планете.

27. Россиянин Владимир Николаев был маньяком и не только съел часть тела одной из своих жертв, но и угостил ей жену друга, убедив, что это мясо кенгуру.

28. Фондовый российский рынок стоит намного меньше, чем вся компания «Apple».

29. В России насчитывается почти девять тысяч единиц ядерного оружия. Это намного больше, чем во всех других странах мира.

30. В 1600 году извержение перуанского вулкана убило больше двух миллионов россиян.