Продолжение нашумевшей эротической эпопеи "50 оттенков серого" вышло на белорусские экраны в четверг. Фанаты ждали фильм ровно два года — столько лет прошло с победного шествия предыдущей ленты по миру. И вот нам предложили оценить и "На пятьдесят оттенков темнее". Корреспондент Sputnik Евгений Казарцев посмотрел мелодраму и пришел к неутешительным выводам.

Краткая история болезни

Британка Эрика Леонард Джеймс в 2011-м году решила написать фанфик на серию романов Стефани Майер "Сумерки" — только вместо вампира здесь был миллиардер, а за муки любви отвечал БДСМ. Потом фанатское произведение внезапно стало отдельным романом, быстро издано и разошлось астрономическими тиражами по всему миру.

На волне оглушительного успеха своей эротической мелодрамы в лучших традициях "Эммануэль" Э.Л. Джеймс быстро насочиняла и несколько продолжений, а уже в 2015-м году вышла первая экранизация ее книг, которая собрала в прокате более 571 миллиона долларов, хотя и была разгромлена критиками. Понравилась картина и не всем "рядовым зрителям" — рейтинг "50 оттенков серого" на Кинопоиске составляет лишь 4,4 балла из десяти.

"На 50 оттенков темнее": что мы получили

Два года ушло у создателей ленты на то, чтобы снять очередную двухчасовую мелодраму с ограничением "только для взрослых", хотя, кажется, здесь практически ничего не изменилось: главная героиня все так же хмурит брови и закусывает губу, миллиардер Грей с все тем же наигранным рвением раздевает героиню.

Сюжет, диалоги, драматургия и даже какая-то внятная фабула — вот список тех элементов, которые откровенно отсутствуют в "На пятьдесят оттенков темнее". Более того, весь фильм выглядит как нелепая студенческая постановка вперемешку с эротическими сценами, которые показывают по некоторым телеканалам ночами.

Но и увидеть в картине красивый секс не получится — все до ужаса банально и предсказуемо, а некоторые деталей могут впечатлить только в пубертатном возрасте. Если вам интересно посмотреть что-нибудь близкое по степени сексуального запала, но в разы лучше — тогда лучше потратьте время на "Стыд" или "Нимфоманку".

Ничего хорошего в картине нет и с точки зрения развития главной героини, которую наверняка уже ругают все эмансипированные и феминистично настроенные дамы. Потому что ни самоуважения, ни стремлений, ничего в ней нет — лишь какая-то "внутренняя богиня" и постоянные страдания. А уж если вы хотите что-то узнать о женских рефлексиях и внутренних противоречиях — тогда лучше "Анну Каренину" прочитайте.

Пошлая история "Золушки"

На самом деле, "На 50 оттенков темнее", как и другие истории из серии — лишь реализация стереотипных девичьих мечтаний о "принце на белом коне" с кучей денег и шестью кубиками на животе. Зритель получает приторно-сладкую историю, откровенно паразитирующую на псевдосексуальности. Этим картина и опасна — она уводит впечатлительных зрителей слишком далеко от критичности и реальности. Конечно, посмотреть ее можно — если хочется увидеть это своими глазами и сделать выводы, как прочитать роман Дарьи Донцовой перед тем, как ругать ее.

Но, на самом деле, самое плохое в этом фильме — не режиссура, диалоги или сюжет (этого всего здесь попросту нет), а то, что тысячи людей по всему миру его посмотрят и, возможно, даже полюбят.