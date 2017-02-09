Дипломатической службе Андрей Громыко отдал почти полвека, придя на нее в годы сталинских чисток и сделав образцовую карьеру: заведующий американским отделом, советник посольства в Вашингтоне, посол в Соединенных Штатах, постоянный представить при ООН, замминистра иностранных дел, посол в Лондоне, первый замминистра. В День дипломатического работника корреспондент Sputnik Анна Соколова вспомнила некоторые значительные вехи из биографии знаменитого дипломата.

Планировал остаться в Беларуси

Родился будущий дипломат в 1909 году в деревне Старые Громыки Ветковского района, которой уже нет на карте — после чернобыльской трагедии она так и не ожила. Родители были из крестьян, при этом мать отличалась большой любовью к книгам, за что в деревне ее называли "профессором".



© Sputnik / Мария Амелина В белорусской деревеньке Старые Громыки родился человек, который потом станет одним из главных архитекторов мировой политики и безопасности

После окончания местной семилетки Андрей поступил в профессионально-техническую школу в Гомеле. Потом был техникум в Борисове, где в 1931 году Коммунистическая партия приняла его в свои ряды. В городе на Березине Громыко встретил свою первую и единственную любовь на всю жизнь — Лидию Гриневич. После Борисова последовал переезд в Минск и учеба в экономическом институте (позднее переименован в институт народного хозяйства). Здесь Громыко "грыз гранит науки" всего два года. Из-за дефицита преподавательских кадров его назначили директором одной из школ на Дзержинщине. К тому времени в молодой семье родился сын Анатолий. Планы были жить в Беларуси и работать. Однако судьба распорядилась по-другому…



© Sputnik Юрий Абрамочкин Супруги Громыко в любви, согласии и полном взаимопонимании прожили более 55 лет

Москва и… весь мир

Молодому коммунисту предложили окончить аспирантуру, которая только создавалась в Минске и заняться изучением экономики. После ее окончания, весной 1934 года, новоиспеченный ученый и его семья переехали в Москву. В 1936 году Громыко успешно защитил кандидатскую диссертацию и получил направление на работу старшим научным сотрудником Института экономики Академии наук СССР. По совместительству устроился преподавателем политэкономии Московского института инженеров коммунального строительства. Вроде бы все определилось всерьез и надолго! И снова поворот судьбы.



© Sputnik / Мария Амелина Портрет Громыко написан маслом в 1980 году. Автор Илья Глазунов.

В 1939 году Андрея Громыко пригласили на дипломатическую работу, а уже в 1943 году назначили послом в США. Страну, с которой у нас традиционно складывались непростые взаимоотношения, а в те годы — тем более. С одной стороны, американцы были союзниками в борьбе с фашистской Германией, с другой — уже тогда проявлялись их претензии на гегемонию в устройстве послевоенного мира. И даже создаваемую в те годы Организацию Объединенных Наций они пытались использовать в своих интересах.

США и их союзники предлагали, чтобы все решения принимались простым большинством. Громыко понимал, что в этом случае СССР, оставшийся в явном меньшинстве, будет играть в ООН роль статиста. Этого он допустить не мог, а потому упрямо отстаивал "право вето" для любой из восьми ведущих держав мира. Вплоть до того, что в ультимативной форме вообще пригрозил невступлением СССР в эту международную организацию.

Сказать, что он рисковал, не сказать ничего: если бы его оппоненты проигнорировали угрозу, дальнейшую судьбу дипломата в условиях сталинской тирании легко себе представить. Но они так были ошарашены этим заявлением, что проголосовали за предложение Советского Союза. И этим правом преемник СССР Россия, как и другие развитые страны, пользуется до сих пор.



© Sputnik / Мария Амелина В гомельском дворце Румянцевых и Паскевичей воссоздан интерьер рабочего кабинета министра иностранных дел СССР Андрея Громыко

Мистер "Нет"

Громыко был участником важнейших международных конференций в Ялте, Потсдаме, Сан-Франциско, на которых были заложены основы современного мироустройства. Именно его справедливо считают автором и инициатором подписания Договора об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-2), благодаря чему мир сделал шаг назад от края пропасти, за которым начиналась ядерная война.

Неуступчивость Громыко в принципиальных для СССР вопросах вошла в историю. Не случайно на международной арене за ним укрепилось прозвище "Мистер "Нет". Но неуступчивость Андрея Громыко не имела ничего общего с обыкновенным упрямством. Свою позицию он всегда аргументировал, порой повергая в шок собеседников. От природы обладающий феноменальной памятью, Андрей Андреевич все факты, цифры и даты держал в уме. И когда на многочасовых переговорах его собеседники в поисках контраргумента лихорадочно листали "талмуды", подготовленные для них аналитиками, Громыко с одним листком бумаги в руке (а то и без него) сидел и обдумывал свой очередной, почти всегда выигрышный ход.



© Sputnik / Мария Амелина Пометки в книгах и журналах Громыко делал карандашом, обычно синим

Андруша? Нет, Андрей Андреевич

Почти пятьдесят лет провел Громыко на дипломатической работе, причем всегда на первых ролях. Некоторые современные исследователи даже умудряются поставить это ему в вину: дескать, с одинаковым рвением служил и Сталину, и Хрущеву, и Брежневу, и Горбачеву. Да, служил, но не генеральным секретарям, а своей стране, своему народу, которым очень гордился. Известен факт, когда один из западных политических деятелей, считавший себя близким другом Громыко, фамильярно назвал его "Андруша", тот не громко, но твердо поставил его на место: "Андрей Андреевич!". И не болезненное самолюбие в нем взыграло, а просто он всегда и везде помнил, представителем какой страны является. И уважение к себе считал уважением к родному Советскому Союзу.



© Sputnik / Мария Амелина Дипломат очень любил шляпы, за глаза его называли "мрачный гром", но это были издержки строгого имиджа

Глава МИД тоже ошибается

За всю свою долгую политическую жизнь Андрей Громыко совершил, как он сам признавался, только две ошибки. Две, но роковые. Первая — это согласие на введение в 1979 году советских войск в Афганистан. И хотя решение это принималось коллегиально, а складывавшаяся тогда международная политическая обстановка требовала незамедлительных действий, о тогдашнем своем согласии он сожалел до последнего дня.

Второй своей важнейшей ошибкой считал поддержку кандидатуры Михаила Горбачева на пост Генерального секретаря ЦК КПСС. Дело в том, без открытой поддержки Андрея Громыко у Михаила Сергеевича практически не было шансов занять этот ключевой пост.

Но история не знает сослагательного наклонения, хотя в прозорливости главе МИД нельзя было отказать. Еще в 1961 году под псевдонимом Андреев он выпустил книгу с красноречивым названием "Экспансия доллара" и, глядя на нашу сегодняшнюю жизнь, можно лишь сожалеть, что тогда не прислушались к его предупреждениям.



© Sputnik / Мария Амелина Любимые часы Андрея Громыко из его рабочего кабинета

Гомель гордится земляком

В гомельском дворце Румянцевых и Паскевичей есть экспозиция, посвященная жизни и деятельности Андрея Громыко. Воссоздать интерьер рабочего кабинета Андрея Андреевича удалось после того, как в 2002 году в Гомеле побывал его сын Анатолий. Он пообещал, что поможет с экспонатами, и свое слово сдержал. Так в гомельском дворце появился рабочий стол Андрея Андреевича, диван, книги, шкаф, книжная полка, некоторые другие личные вещи дипломата. Все они свидетельствуют о том, что Андрей Громыко был человеком огромной личной скромности, если не сказать аскетом.



© Sputnik / Мария Амелина О Громыко-дипломате знают многие, но забывают о том с 1985 по 1988 он возглавлял президиум Верховного совета СССР - по сути, был президентом огромной страны, пусть и в значительной степени номинальным

Несмотря на преклонный возраст, он продолжал живо интересоваться политикой, много читал, анализировал. Достаточно взглянуть на журналы "Вопросы истории", сплошь испещренные пометками, сделанными рукой Андрея Андреевича.

Иностранные дипломаты, работающие в суверенной Беларуси, при посещении Гомеля обязательно заходят на экскурсию во дворец Румянцевых и Паскевичей, где есть посвященная Громыко экспозиция. Когда видят его портрет на стене, восторженно восклицают: "О-о-о, Андрей Андреевич!". С уважением. Так, как он приучил их относиться к некогда великой державе под названием СССР.