Всем нам известно чувство печали, которое появляется по утрам. Тяжесть в душе, раздражение и плохое настроение обычно исчезают через несколько часов. Но если это продолжается изо дня в день, мы начинаем задумываться, что же с нами не так.





К счастью, в большинстве случаев ничего страшного не происходит. Конечно, резкое снижение настроения в определенное время суток может быть признаком депрессивного или тревожного расстройства, но обычно оно возникает по другим причинам: как физиологическим, так и психологическим.

Физиологические причины

1. Высокий уровень кортизола.

Этот гормон оказывает огромное влияние на то, как работает наш мозг. «Работа» кортизола состоит в том, чтобы предупреждать нас об опасности, и благодаря ему, мы склонны возвеличивать мелкие проблемы до уровня катастрофы. В следующий раз, когда будет казаться, что наступающий день сулит опасные события, с которыми трудно справиться, вспомните о том, что это естественная реакция тела на повышение кортизола.

2. Низкий уровень сахара в крови (гипогликемия).

Как бы вы не настраивали себя на позитивный лад, пониженный уровень глюкозы тесно связан с настроением. Голодные люди (как и представители остальных видов млекопитающих) редко выглядят «довольными». Так уж устроен наш организм: поиск пищи является для него приоритетом. Пока вы спите, уровень сахара в крови постепенно падает. Если же последний прием пищи был за несколько часов до сна, значит, вы не ели уже довольно продолжительное время.

С физиологией все относительно ясно, но вот вопрос: «Куда деваются проблемы с глюкозой и кортизолом, когда мы в отпуске?» Редко кто испытывает «утреннюю депрессию» во время путешествия или отдыха на даче. Именно поэтому наибольшее внимание надо уделять психологическим причинам.

Нежелание иметь дело с реальностью

Проснувшись утром, человек сразу вовлекается в процесс, который можно охарактеризовать двумя словами: «Кто я?» или «Где я?»

Когда действительность слишком далека от мечты, все вещи, которые нам не нравятся, обрушиваются сразу, как один снежный ком. Из-за страхов мозг с трудом сохраняет способность рационально мыслить, но мы можем для него кое-то сделать.

1. Перед сном решите, какова будет ваша первая мысль после пробуждения.

Она должна быть позитивной, но не «выдуманной». Фантазии на тему «Как все хорошо» не помогут. А вот напоминание о ваших личных способностях (пусть и небольших) даст хороший настрой. Даже простая констатация факта, что вы умеете хорошо танцевать или заваривать вкусный чай, активирует часть мозга, которая высвобождает дофамин. «Потушите» пожар, который разжигает кортизол, выплеснув на него «ведро» дофамина.

2. Как только встаете с кровати, думайте о том, что делаете каждую минуту: «Встаю, надеваю тапочки, стелю постель, иду в ванную…»

Добавьте прилагательные: «Тапочки мягкие и удобные, мыло душистое…»

Боритесь с желанием использовать «непечатные» слова или отрицательные характеристики, такие как «пол холодный» или «кофе не вкусный». Если дело совсем плохо, и невозможно найти ничего приятного, просто констатируйте факт: «Чищу зубы, умываюсь, пью кофе». Главное – сосредоточиться на настоящем моменте и не размышлять о своих чувствах. Нельзя валяться в кровати и позволять мозгу «блуждать по лабиринту несбывшихся надежд».

Можно выбрать другие методы: диалог с самим собой или утренний ритуал, который больше всего резонирует с вашим внутренним «Я». В крайнем случае, напомните себе, что плохое настроение по утрам – естественное состояние, и через час-два все равно это закончится.

Очень скоро подобные действия войдут в привычку, и вы сможете автоматически останавливать цикл утренней тревоги.

Текст: Flytothesky.ru