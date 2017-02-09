Супружеские ссоры интересны тем, что возникают из ничего, а заканчиваются надутыми губами и холодным ужином. Да, когда между мужем и женой пробегает черная кошка, небу бывает жарко. Иногда в конфликте виноваты обе стороны, а иногда вина ложится на одного из супругов. Но именно женам чаще всего приходится идти на компромисс и устанавливать мир и покой в семье.





Мужчины вообще существа гордые, они не будут лишний раз ронять свое драгоценное эго и извиняться сразу после того, как поняли, что были неправы. Им интереснее погрызть и себя, и свою вторую половинку, только чтобы не делать первый шаг. Именно поэтому женщины, даже если они правы, должны устанавливать в семье перемирие.

Возникает животрепещущий вопрос: как же помириться с мужем? Вообще, мириться с мужчинами можно довольно просто. Это женщине подарят букет алых роз, преподнесут завтрак в постель, зацелуют до смерти. С мужчинами дела обстоят менее романтично и более практично. Для того, чтобы помириться с мужем, нужно хорошенько потешить его самолюбие и продемонстрировать, что он все еще глава семьи. Есть три простых до неприличия способа, которые помогут помириться с мужем.

1. Приготовить ему особенный ужин. Очень хороший способ для супругов, которые даже не разговаривают друг с другом. Еда скажет все сама. Хороший кусок вкусного мяса способен загладить конфликт лучше любого семейного психолога. Часто жены об этом забывают, пускаясь в длинные объяснения и извинения. А мужчине-то достаточно просто сытно поесть. И конфликт уйдет сам по себе.

2. «Постельные» извинения. Секс – отличный способ выпросить у мужа прощение за разбитый компьютер или какой-то другой косяк. Ничто так не льстит мужчине, как женщина, сгорающая от желания. Жене следует разнообразить секс-программу, чтобы занятие любовью не выглядело обыденно, «по-супружески». Придется примерить сексуальный пеньюар, использовать ролевые игры (они здорово заводят мужчин), предложить что-то остренькое, необычное. Так мужчина снова почувствует себя самцом, главой семьи, а конфликт сойдет на нет.

3. Похвалить мужчину в компании друзей или знакомых. Лесть – хороший способ загладить конфликт. Можно похвалить своего мужчину в плане «У нас в доме всегда порядок, мой любимый – мастер на все руки». Короче, нужно невзначай сделать своему ненаглядному мужу комплимент так, чтобы его слышали все. Мы часто недооцениваем волшебную силу лести. А зря. При помощи такой невинной лести запросто решаются многие семейные конфликты. Часто мужчины «выступают» именно из-за своей недолюбленности, непризнанности. Поэтому жены должны использовать волшебную силу доброго слова во благо мира и покоя в своей семье.

Помириться с мужем – не проблема. Мужчины – существа незамысловатые. Им не нужны витиеватые извинения с тысячей слов. Просто приготовьте обиженному супругу сытный ужин, займитесь с ним умопомрачительным сексом и отвесьте искренний комплимент на людях. И все. Только в особо тяжелых случаях понадобиться что-то еще.

И самое главное – мир лучше войны, поэтому старайтесь избегать конфликтов, чтобы не превратить семейную жизнь в пороховую бочку.

Текст: Flytothesky.ru