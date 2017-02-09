Есть люди, которые не умеют признавать свои достижения. Они считают, что стоит им немного расслабиться, все тут же увидят их некомпетентность и «никчемную» сущность. У них есть друзья, дом и хорошая работа, но это их не радует. Каждое утро они просыпаются с мыслью, что занимают чужое место на планете, и постоянно чувствуют напряжение. Это так называемый «синдром самозванца», который в 1978 году ввели американские психологи Сьюзан Аймс и Полин Кланс.





Существуют «истинные» и «ложные» самозванцы. Некоторые используют самоуничижение как социальную стратегию. Принижая свои способности, они хотят уменьшить предъявляемые к ним требования. Это «ложный самозванец», который не будет бояться просить помощи у других, так как имеет готовое оправдание. «Истинным синдромом самозванца» страдают только те, кто постоянно думает, что работает «под прикрытием», и каждую минуту боится разоблачения.

Если вас также иногда посещают подобные мысли, давайте разберемся, что с этим делать.

1. 70% людей в мире периодически ощущают себя мошенниками и думают, что толком не знают дело, которым занимаются.

Некоторые выглядят весьма убедительно, но, как и все, имеют массу проблем и иногда чувствуют страх. Это не связано с трудным детством или материальным благосостоянием. Сомнения возникают у богатых и бедных, молодых и старых, черных и белых. Это трудно назвать «патологией»: скорее, одним из качеств, присущих человеку. Если оно есть у вас, можете поставить себя в один ряд с выдающимися поэтами, писателями и художниками. Многие из них страдали «синдромом самозванца» даже после того, как стали всемирно известными.

2. «Синдром самозванца» — это реакция на определенные ситуации, и ее можно контролировать.

То, что вы ощущаете себя обманщиком, не является вашей чертой личности. Эта привычка не «закодирована» с рождения, а значит, ее можно изменить. Для этого начните отделять факты от собственных негативных суждений.

Наш мозг очень любит «делать выводы», которые выражаются, как правило, в существительных типа «неудачник». Каждый раз, когда вы думаете, что являетесь «подделкой», вспоминайте какую-нибудь реальную вещь. К примеру, вы мать, жена, брат, пенсионер, молодой мужчина. Добавьте к этому определению глаголы, то есть скажите, что вы делаете в настоящий момент. Например: «Я жена, которая готовит обед» или «Я работаю». В конце концов, можно даже сказать: «Я дышу». Согласитесь, что в это трудно не верить. Чем больше вы будете вспоминать о том, что невозможно оспорить, тем сильнее будете ощущать свое «Я». Говорить это лучше не окружающим людям, а, например, коту или деревьям в саду (они очень хорошие слушатели). Чувствуете себя глупо? Скажите вслух: «Я чувствую себя глупо». Кот не будет возражать.

В некоторых случаях, когда совсем ничего не происходит, достаточно просто сказать: «Я есть». Вы занимаете свое законное место в этом мире и можете в полной мере насладиться его дарами.

3. Рассматривайте свой «синдром» как возможность для роста.

Ничто не мешает «прорабатывать» слабые места: получать недостающую информацию, записаться на курс повышения квалификации, читать полезные книги, говорить с опытными людьми. Главное — обязательно хвалите себя за такую бурную деятельность и помните, что никто никогда не может достичь совершенства. И это замечательно, потому что означает, что мы еще живы.

Текст: Flytothesky.ru