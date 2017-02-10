Хороший способ взглянуть на себя со стороны





Когда человек испытывает физическую или душевную боль, он обычно видит мир в черно-белом свете. Именно это всеобъемлющее чувство приводит к безнадежности и беспомощности. Тем не менее, во многих случаях ситуация совсем не похожа на «агонию». И убедиться в этом поможет «масштабирование», которое «включает» мозг и «выключает» эмоции.

Сделайте две простые вещи:

1. Нарисуйте шкалу и проставьте на ней цифры от одного до десяти. Оцените степень своего дискомфорта по этой шкале. 10 – невыносимое состояние, 1 – блаженный комфорт. Какое число характеризует ваше нынешнее настроение?

Конечно, можно сразу поставить 10, но если немного подумать и трезво взвесить ситуацию, то наверняка это будет восьмерка или даже шестерка.

2. Теперь спросите себя, как вы узнаете, что уровень дискомфорта уменьшился на одно деление и оказался, к примеру, на семерке. В чем будет разница? Когда вы в подробностях опишете картину, характеризующую 7, то на самом деле это может оказаться «шестеркой» или «пятеркой».

Если ваше состояние не меньше «восьмерки», подумайте, что вам мешает прямо сейчас спуститься на цифру 7. Так вы определите, что нужно делать, чтобы уменьшить боль, тревогу или депрессию.

Для тех, кто ненавидит графики, можно воспользоваться «лестницей» с 10 ступенями. Суть одна: переводя свои эмоции в измеримые числа, вы приобретаете чувство контроля и возможность вносить изменения, которые шаг за шагом будут вести в нужном направлении.

Текст: Flytothesky.ru