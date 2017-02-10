Большинству из нас сложно в точности вспомнить, как в детстве мы учились читать. Однако тот метод чтения, которым человек овладевает в свои ранние годы, имеет весьма мало общего со «взрослым» способом. В то время как медленное и методичное восприятие написанного является наиболее удобным для ребенка, людям более старшего возраста часто приходится обрабатывать большое количество информации, которую несет текст, за короткий промежуток времени, для чего им становится необходим совершенно иной метод чтения. Научиться читать быстрее, не теряя при этом продуктивности, на деле оказывается не такой уж невыполнимой задачей. Давайте обратим внимание на несколько хитростей и полезных навыков, которые способны помочь любому человеку ускорить темп его чтения.





1. Научитесь «сканировать» текст.

Пожалуй, самый важный навык, который стоит у себя развить, стремясь научиться читать быстрее, – это умение «сканировать» написанное. Многие люди склонны характеризовать его как довольно трудный по причине ощущения некоторой его нелогичности. Ведь когда мы все обучались чтению, от нас требовалось обращать внимание на каждое слово в предложении. Тем не менее, оказывается, что подобная задача во многом более чем избыточна: исследования показывают, что мозг взрослого человека обладает удивительной способностью заполнять пробелы в информации. Умея выделить и уловить в тексте основные слова, мы сможем достроить к ним весь остальной текст без задержки на его прочтение.

В качестве примера взгляните на следующий фрагмент текста:

После всего пережитого она решила, что никогда не будет снова иметь отношения с людьми, имеющими средиземноморское происхождение, вне зависимости от того, насколько шикарными были бы их внешность или акцент. Все эти особенности просто не стоили причиняемой ими боли.

Фокусируя внимание лишь на выделенных словах, мы экономим свои усилия по обработке всего текста, предоставляя возможность своему мозгу заполнить недостающую информацию.

2. Попробуйте читать только первую и последнюю фразу каждого абзаца.

Согласно Эбби Маркс Бил, признанному американскому эксперту скорочтения, записывая ту или иную информацию, люди, как правило, следуют довольно проверенной и устойчивой формуле. Ее суть заключается в том, что в начале каждого абзаца имеется предложение, которое дает представление о содержании данного отрывка. То же можно сказать и о завершающей фразе абзаца. Порой читатель может потратить слишком много лишнего времени на необязательную информацию, понимаемую уже из нескольких первых и последних фраз.

3. Выключите голос в голове.

Еще одной привычкой, полученной во время обучения чтению в детстве, можно назвать озвучивание про себя прочитываемого текста. Даже будучи взрослыми, большинство из нас в той или иной форме сохраняет эту склонность на протяжении многих лет, привыкая «слушать» свое чтение в уме. Проблема заключается в том, что этот процесс занимает лишнее время, поскольку мы способны понять слово быстрее, чем произнести его.

Одним из способов устранения мешающего голоса является восприятие написанного условными блоками (подобными тем, что указаны в пункте 1), ведь разрозненные группы слов намного сложнее озвучить, нежели связанный текст.

Простое избавление от «внутреннего чтеца» поможет вам резко увеличить темп чтения. Хотя стоит отметить, что, используя этот метод, человек может обнаружить у себя тенденцию к снижению удовольствия от хорошо написанного текста, поэтому полезно уметь иногда обратно включать свой внутренний голос, дабы насладиться творчеством любимого писателя или поэта.

4. Используйте указатель.

Нередко во время чтения наш взгляд может «перепрыгнуть» на уже прочитанные строки, в результате чего мы невольно уделяем время уже пройденному отрывку. Это происходит, как правило, по причине отсутствия должной концентрации, приводящей к потере фокусировки на читаемом предложении. Разумеется, такие моменты неизбежно связаны с пустой тратой времени, особенно когда читаемая несколько раз информация не представляет собой нечто действительно необходимое. Сократить подобные случаи можно весьма просто, прибегнув к помощи своеобразной указки, в качестве которой может выступать простая ручка. Тренируйте свои глаза следовать за указателем, и это поможет избегать пропусков и «откатов взгляда» к уже прочитанному.

5. Оставьте стремление к многозадачности во время чтения.

Весьма и весьма вредной привычкой, тормозящей скорость чтения, являются одновременное прослушивание радио, просмотр телевизора и любой другой вид отвлечения на посторонние раздражители. Если вы хотите читать быстрее, следует уметь не переключать и не делить свое внимание между книгой и чем-то другим, сосредотачиваясь исключительно на одной задаче.

6. Используйте принцип «мягкого взгляда».

По мнению экспертов, люди, чье чтение нельзя назвать высокоэффективным, имеют склонность сосредотачиваться на каждом слове, подробно работая с каждой строкой. Это не приносит большой результативности процессу восприятия, поскольку возможности человеческого глаза позволяют единовременно охватывать взглядом примерно 3,5-4 см обычного текста, что приблизительно равняется пяти словам. Чтобы расширить свой взгляд, можно постараться задействовать периферийное зрение. В подобном случае глаз окажется способен воспринимать больше слов. Такого эффекта можно добиться путем расслабления мышц лица во время чтения, так называемого смягчения взгляда.

7. Перед прочтением задайте себе вопросы о тексте.

Данный метод используется многими учителями для улучшения понимания прочитанного. Но и для людей, не связанных с педагогикой, этот способ не менее полезен: с ним намного проще научиться читать быстрее. Если у вас есть некоторое представление о том, какая именно полезная информация может быть взята из текста, стоит подготовить относительно нее некоторое количество вопросов, а затем начать читать, попутно находя ответы на них. Это наверняка сэкономит время, затрачиваемое на поиск главного среди массы ненужной информации.

8. Попробуйте различные виды программного обеспечения, предназначенного для скорочтения.

Многие способы скорочтения можно применять самостоятельно, не прибегая к помощи извне. Тем не менее, всегда существует соблазн вернуться к своим старым привычкам. Если вы серьезно настроены научиться читать быстрее, можно также попробовать воспользоваться специализированными программами или тренажерами, разработанными для повышения скорости чтения и понимания.





Мы живем в информационную эпоху, когда человек буквально атакован различной информацией, обрабатывать которую у него просто не хватает времени. Однако, воспользовавшись нашими советами, вы сможете позволить себе сократить время на ее восприятие и снизить собственную информационную перегрузку.

Текст: Flytothesky.ru