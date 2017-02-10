Отчужденность человека – не всегда признак черствости. Иногда это свидетельствует о том, что вы имеете дело с высокочувствительной натурой – эмпатом (как бы противоречиво это не звучало). Такие люди могут чувствовать себя некомфортно рядом с тем, кого все считают приятным и симпатичным человеком. Они воспринимают сигналы тела, а не слова, причем эти сигналы настолько малы, что незаметны для других.





Хорошо распознавая чужие манипуляции, эмпаты могут отреагировать весьма враждебно. Неискренний комплимент вызывает у них раздражение, а «фальшивое» поведение вгоняет в уныние. При общении с манипулятором у эмпатов возникает ментальный блок, и они не могут открыто выражать себя. Если же обстановка требует такого же «фальшивого» ответа, они испытывают усталость и неприятное чувство тревоги.

С другой стороны, эмпаты имеют большое преимущество: они видят, когда люди надевают на себя «маску», даже если эта маска выглядит очень достоверно. Высокочувствительные натуры способны поддерживать связь только с реальной личностью, которая ведет себя естественно. В некоторых случаях они могут «раскрутить» человека, когда видят, что тот страдает. Если же это не удается, им трудно общаться, хотя они прекрасно знают причины, по которым люди скрывают свою боль.

Таким образом, выстраивая отношения с эмпатом, надо помнить две вещи:

во-первых, он является «зеркалом», отражающим черты и намерения других людей;

во-вторых, его отстраненность неправильно интерпретируется.

Мы все иногда скрываем истинные мотивы и действуем соответствующим образом. Кто-то боится, что не заинтересует другого человека, кто-то не хочет показать внутреннюю боль, а кто-то сознательно манипулирует людьми с корыстной целью. Эмпаты чувствуют это интуитивно.

Постоянные отношения с эмпатом можно выстроить только на основе безграничного доверия и предоставления им возможности «перезагрузки». Принимая на себя слишком много негатива, чувствительные натуры иногда нуждаются в подзарядке. В определенный момент они не захотят больше слышать о чужих проблемах, и даже короткий вежливый разговор может вызвать у них отчужденность, что часто истолковывается как чванливость и гордыня.

Более «толстокожим» людям трудно понять, что происходит с их партнером, хотя причиной кажущейся холодности является необходимость передышки для восполнения энергии.

Еще одной проблемой эмпатов является поразительная способность находить людей нарциссического типа. Эмпаты и нарциссы — диаметрально противоположные натуры. Они моментально притягиваются друг к другу. Заботливый и сердобольный человек облегчает жизнь другим, а самовлюбленный «нарцисс» обладает мощным гравитационным полем. Эмпат понимает, что нарцисс «разъедает» его чувства, здравомыслие и физическое здоровье, но вступает в контакт, потому что видит в партнере «перевернутого себя». Кроме того, он знает, что некоторые нарциссы являются жертвами различных психологических травм и условностей, и за образом «идеального Я» иногда скрывается ненависть к себе. Эмпат стремится помочь партнеру и вытащить на поверхность истинную проблему, и этот опыт не всегда бывает безболезненным.

Независимо от того, живете ли вы с эмпатом, или сами имеете слишком «проницаемую ауру», бороться следует не с эмоциональной чувствительностью, а с беспокойством по этому поводу. Именно оно может доставить неприятности и даже привести к физическим недомоганиям.

Эмпатия — особенность характера и абсолютно нормальное состояние. Это означает, что человек имеет потенциал войти в сознание других людей и представить, как они думают.

Текст: Flytothesky.ru