Фактрум рассказывает забавную историю про мудрую женщину с отличным чувством юмора!





Спустя несколько лет брака один мужчина решил бросить свою жену, сказав, что она не самая красивая на свете. Но та ответила мужу:

— Давай так. Сейчас мы с тобой выйдем на прогулку, и если ни один мужчина не посмотрит мне вслед, то хорошо, можешь бросить меня.

Муж решил согласиться. И был в замешательстве, когда увидел, что абсолютно все встреченные им по пути мужчины шеи сворачивали, чтобы посмотреть на его жену. Конечно, муж отказался от своей идеи и сохранил брак. Супруги вырастили троих детей и были долгое время счастливы. И лишь спустя пятьдесят совместно прожитых лет жена призналась:

— Знаешь, дорогой, а ведь тогда я всем мужикам язык показывала…