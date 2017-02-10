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10 потрясных анекдотов, вызывающих безудержный смех

11.02.2017 14:02 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум приготовил для читателя свежие и уморительные анекдоты, которые вы просто обяханы рассказать близким!

10 потрясных анекдотов, вызывающих безудержный смех

— Вот скажи, Ирка, у тебя есть недостатки?
— Масса!
— А какие именно?
— Я же сказала — «масса»…

 
 
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Если вы не можете представить свою жизнь без радостного смеха окружающих, то вы наверняка знаете уйму анекдотов. Но знать абсолютно все шутки на свете...

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