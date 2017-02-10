﻿ Большинство взрослых людей пьют воду не в то время! Кардиолог рассказал, как правильно пить. 21.by
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Большинство взрослых людей пьют воду не в то время! Кардиолог рассказал, как правильно пить

11.02.2017 14:07 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум делится с читателем полезными советами от кардиолога, последовав которым вы значительно укрепите своё здоровье.

Большинство взрослых людей пьют воду не в то время! Кардиолог рассказал, как правильно пить

Пейте два стакана воды утром

Эти стаканы воды, выпиваемые натощак сразу же после пробуждения, помогут нормализовать работу всех внутренних органов, дав им хороший старт.

Пейте один стакан воды за полчаса до приёма пищи

Это помогает улучшить функционирование желудочно-кишечного тракта и ускорить ваш метаболизм.

Пейте один стакан воды до принятия водных процедур

Если вы любите подолгу полежать в горячей ванной, но замечаете после этого небольшое головокружение, то вам стоит пить один стакан жидкости перед водными процедурами. Это снижает артериальное давление.

Пейте один стакан воды перед сном

Доказано, что стакан воды, выпиваемый перед тем, как уснуть, снижает нагрузку на сердце и помогает быстрее заснуть. Кроме того, этот совет избавит вас от судорог в ногах во время сна и сократит риск сердечного приступа на 95%!

 
 
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Сегодня распространено мнение, что человек должен выпивать два литра воды в день. Но главное не то, сколько воды нужно выпивать, а то, в какое время это надо...

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