Как использовать тревогу себе во благо

Для многих тревога является врагом. Люди начинают нервничать и не могут эффективно действовать. Избавление от тревоги становится главной целью их жизни. А если посмотреть на тревогу как на друга, а не на врага?





Сама по себе тревога – не проблема. Это естественная реакция на стресс. Неприятности начинаются, когда не знаешь, что с ней делать, и как заставить работать на себя.

Вот четыре способа сделать тревогу своей союзницей.

1. Адреналин надо использовать.

При беспокойстве возникают такие же симптомы, как при употреблении разных стимуляторов (например, кофе). Если вы пьете кофе для повышения работоспособности, то почему бы для этого не воспользоваться тревогой? Многие тренеры хотят, чтобы их спортсмены испытывали небольшое волнение перед соревнованиями. Это повышает выносливость и помогает лучше работать. Кривая Йеркса-Додсона, разработанная в 1908 году психологами Гарварда, показывает, что возбуждение и небольшой всплеск адреналина способствуют более эффективному решению различных задач. Важно, чтобы беспокойство было умеренным.

2. Слова, которые помогают уменьшить тревогу.

Вместо того чтобы повторять мантру «Я спокоен», говорите себе: «Я очень рад». В Гарвардской школе бизнеса проводили эксперимент, во время которого студентам перед ответственным выступлением предлагали громко произносить одну из этих фраз. Студенты, которые говорили себе: «Я очень рад», выглядели более расслабленными и компетентными, чем те, кто использовал слова «Я спокоен». Не надо пытаться убеждать себя быть спокойным, когда это не так. Принимайте свою тревогу, как рутину, и она потеряет значительную части власти над вами.

3. Получите максимум информации.

Исследования показывают, что большинство людей могут резко сократить степень тревоги, если соберут больше информации и предпримут какие-то шаги. Если вы тревожитесь о состоянии здоровья, сдайте анализ, сходите к врачу. Сосредоточьтесь на возможностях решения, а не на угрозах.

4. Практика «Центрирование».

Этот метод был разработан спортивным психологом доктором Робертом Нидеффером в 1970-е годы. Следующие семь шагов помогут успокоить ум и сконцентрироваться:

Шаг 1. Выберите точку ниже уровня глаз и смотрите на нее, чтобы свести к минимуму отвлекающие факторы.

Шаг 2. Четко сформулируйте задачу, которую вы должны решить.

Шаг 3. Глубоко дышите, используя диафрагму.

Шаг 4. Проследите за тем, не напряжены ли ваши мышцы. Негативное мышление всегда приводит к жесткости мышц. Медленно расслабляйте каждую часть тела.

Шаг 5. Найдите свой энергетический центр. Восточная медицина считает, что у каждого человека есть центр, где сосредоточена энергия. У большинства людей он находится в месте солнечного сплетения. Положите на него руки и вскоре заметите, что стали более спокойным и уверенным в себе.

Шаг 6. Думайте об успехе. Представьте, как будете себя чувствовать после достижения цели.

Шаг 7. Направьте свою энергию в нужное русло. Не старайтесь избавиться от тревоги полностью. То, что от нее осталось, можно использовать для вдохновения.

Текст: Flytothesky.ru