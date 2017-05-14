Что заставляет нас чувствовать себя счастливым?

Обратимся за ответом к науке





Наука о мозге очень молода. И неврологи продолжают нас радовать новыми интересными открытиями. Причем некоторые из этих открытий могут принести реальную пользу даже тем, кто смутно представляет себе разницу между дофамином и серотонином, а ГАМК путает с ГМО.

1. Недавно выяснилось, что беспокойство, с которым принято бороться всеми возможными способами, в краткосрочной перспективе заставляет мозг чувствовать себя лучше. Оказывается, лимбическая система воспринимает нашу тревогу как попытку что-то сделать. Пусть мы пока даже не представляем себе, как подступиться к решению проблемы, но мысли по этому поводу активируют медиальную префронтальную кору и снижают активность миндалины. Это доказывает, что лучше уж беспокоиться, чем совсем ничего не делать.

2. Еще один парадокс, который подбросили нам нейробиологи, состоит в том, что гордость, чувство вины и стыда вызывают активацию одной и той же области мозга: центра вознаграждения. Чувство вины стимулирует нейронные связи в прилежащем ядре, которое является частью центра удовольствия. Это открытие как-то не вызывает особого энтузиазма, но может объяснить, почему некоторые люди испытывают чувство вины чаще, чем другие.

3. Следующее открытие гораздо полезнее: оно объясняет, как действует известная практика «благодарности». Этот метод запускает процессы, которые стимулируют высвобождение дофамина и серотонина – гормонов, без которых трудно добиться ощущения счастья. Причем вовсе не обязательно найти что-то положительное: важен сам поиск. Даже если ваша жизнь представляет собой «юдоль скорбей», попытка сосредоточиться на хороших вещах увеличивает выработку серотонина в передней части поясной извилины коры головного мозга.

У людей с развитым эмоциональным интеллектом повышена плотность нейронов в вентромедиальной и латеральной префронтальной коре. Это означает, что им легче вспомнить то, за что они могут быть благодарны.

4. Исследование под названием «Определение чувства словами» показало, насколько важно разобраться в своих ощущениях и выразить их соответствующими словами (не то, что вы подумали).

Участникам показывали фотографии мужчин и женщин с разным выражением лица. Как и следовало ожидать, под влиянием эмоций в мозге активизировалось миндалевидное тело. Затем каждого участника попросили назвать каждую эмоцию, которую они видели. Сканирование мозга показало, что в этот момент начала работать вентролатеральная префронтальная кора, и произошло снижение активности миндалины, отвечающей за эмоции.

Когда вы ужасно себя чувствуете, опишите, что именно с вами происходит. Вы сердитесь, тревожитесь или просто устали? Точное определение поможет снизить влияние эмоций, но использовать можно только одно или два слова. Это снизит возбуждение в лимбической системе.

Конкретное обозначение эмоций применяется агентами ФБР во время переговоров с преступниками, которые держат заложников.

5. Если у вас стресс, примите, наконец, хоть какое-нибудь решение. Это поможет замедлить работу стриатума, который «выдает» негативные импульсы. Только не «напрягайте мозг» в поисках лучшего решения. Перфекционизм здесь ни к чему. Попытка быть совершенным переполняет мозг эмоциями, а нам нужен контроль, то есть активация дорсолатеральной префронтальной области. Решение может быть не идеальным, а вполне приемлемым.

Здесь важен еще один момент: действия должны быть не вынужденными, а добровольными. Вы могли бы поступить так или иначе, но выбрали то, что хотели. Только в этом случае мозг выдает «хороший импульс». Решение, которое навязано извне, вызывает стресс. Алекс Корб, который проводил исследования на эту тему, подчеркнул, что мы не просто выбираем вещи, которые нам нравятся, а любим то, что выбираем.

Все взаимосвязано.

Благодарность улучшает сон.

Сон уменьшает боль.

Уменьшение боли улучшает настроение.

Улучшение настроения уменьшает беспокойство, что улучшает концентрацию.

Концентрация помогает принимать решения.

Решение еще больше снижает тревогу и вызывает удовлетворение.

Удовлетворение пополняет список того, за что можно быть благодарными.

Текст: Flytothesky.ru