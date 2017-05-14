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Что заставляет нас чувствовать себя счастливым?

11.02.2017 16:34 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Обратимся за ответом к науке

Что заставляет нас чувствовать себя счастливым?

Наука о мозге очень молода. И неврологи продолжают нас радовать новыми интересными открытиями. Причем некоторые из этих открытий могут принести реальную пользу даже тем, кто смутно представляет себе разницу между дофамином и серотонином, а ГАМК путает с ГМО.Что заставляет нас чувствовать себя счастливым?

1. Недавно выяснилось, что беспокойство, с которым принято бороться всеми возможными способами, в краткосрочной перспективе заставляет мозг чувствовать себя лучше. Оказывается, лимбическая система воспринимает нашу тревогу как попытку что-то сделать. Пусть мы пока даже не представляем себе, как подступиться к решению проблемы, но мысли по этому поводу активируют медиальную префронтальную кору и снижают активность миндалины. Это доказывает, что лучше уж беспокоиться, чем совсем ничего не делать.

2. Еще один парадокс, который подбросили нам нейробиологи, состоит в том, что гордость, чувство вины и стыда вызывают активацию одной и той же области мозга: центра вознаграждения. Чувство вины стимулирует нейронные связи в прилежащем ядре, которое является частью центра удовольствия. Это открытие как-то не вызывает особого энтузиазма, но может объяснить, почему некоторые люди испытывают чувство вины чаще, чем другие.

3. Следующее открытие гораздо полезнее: оно объясняет, как действует известная практика «благодарности». Этот метод запускает процессы, которые стимулируют высвобождение дофамина и серотонина – гормонов, без которых трудно добиться ощущения счастья. Причем вовсе не обязательно найти что-то положительное: важен сам поиск. Даже если ваша жизнь представляет собой «юдоль скорбей», попытка сосредоточиться на хороших вещах увеличивает выработку серотонина в передней части поясной извилины коры головного мозга.

У людей с развитым эмоциональным интеллектом повышена плотность нейронов в вентромедиальной и латеральной префронтальной коре. Это означает, что им легче вспомнить то, за что они могут быть благодарны.

4. Исследование под названием «Определение чувства словами» показало, насколько важно разобраться в своих ощущениях и выразить их соответствующими словами (не то, что вы подумали).

Участникам показывали фотографии мужчин и женщин с разным выражением лица. Как и следовало ожидать, под влиянием эмоций в мозге активизировалось миндалевидное тело. Затем каждого участника попросили назвать каждую эмоцию, которую они видели. Сканирование мозга показало, что в этот момент начала работать вентролатеральная префронтальная кора, и произошло снижение активности миндалины, отвечающей за эмоции.

Когда вы ужасно себя чувствуете, опишите, что именно с вами происходит. Вы сердитесь, тревожитесь или просто устали? Точное определение поможет снизить влияние эмоций, но использовать можно только одно или два слова. Это снизит возбуждение в лимбической системе.

Конкретное обозначение эмоций применяется агентами ФБР во время переговоров с преступниками, которые держат заложников.

5. Если у вас стресс, примите, наконец, хоть какое-нибудь решение. Это поможет замедлить работу стриатума, который «выдает» негативные импульсы. Только не «напрягайте мозг» в поисках лучшего решения. Перфекционизм здесь ни к чему. Попытка быть совершенным переполняет мозг эмоциями, а нам нужен контроль, то есть активация дорсолатеральной префронтальной области. Решение может быть не идеальным, а вполне приемлемым.

Здесь важен еще один момент: действия должны быть не вынужденными, а добровольными. Вы могли бы поступить так или иначе, но выбрали то, что хотели. Только в этом случае мозг выдает «хороший импульс». Решение, которое навязано извне, вызывает стресс. Алекс Корб, который проводил исследования на эту тему, подчеркнул, что мы не просто выбираем вещи, которые нам нравятся, а любим то, что выбираем.

Все взаимосвязано.

  • Благодарность улучшает сон.
  • Сон уменьшает боль.
  • Уменьшение боли улучшает настроение.
  • Улучшение настроения уменьшает беспокойство, что улучшает концентрацию.
  • Концентрация помогает принимать решения.
  • Решение еще больше снижает тревогу и вызывает удовлетворение.
  • Удовлетворение пополняет список того, за что можно быть благодарными.

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Обратимся за ответом к науке Наука о мозге очень молода. И неврологи продолжают нас радовать новыми интересными открытиями. Причем некоторые из этих открытий...

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