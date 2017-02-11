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Как продуктивно организовать свой рабочий день

11.02.2017 20:00 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Продуктивность в сочетании с эффективностью – это умение работать больше, быстрее и с минимальными затратами, потому современные работодатели требуют от кандидатов наличия именно этих качеств. Как стать таким ценным и незаменимым сотрудником? Прежде всего, правильно организовать свой трудовой день и график, получая максимум результатов от всех своих действий – а для этого следует сосредоточиться на нижеописанных трех аспектах вашей трудовой жизни: времени, рабочем пространстве и мысленном настрое.

Как продуктивно организовать свой рабочий день

Время

Современные работники – это, как известно, мастера на все руки, нагруженные массой задач, поэтому рациональный тайм-менеджмент имеет решающее значение для улучшения продуктивности. Больше всего времени обычно отнимают неожиданные (и, как правило, не самые важные) вопросы, плюс процесс переключения с задания на задание, который может занимать до получаса. Чтобы этого избежать, тщательно планируйте свой день и сортируйте регулярно сваливающиеся на голову рабочие задачи.

1. Начните день с упорядоченного времени «для себя»: проверьте почту и новости социальных медиа, которые скопились за ночь, и рассортируйте всю информацию. Напишите краткие ответы и указания, чтобы коллеги и подчиненные могли приступить к работе. Распределите по времени более крупные задачи и отбросьте ненужное и неважное.

2. Находясь в пути на работу, вы можете очень полезно и продуктивно это время использовать: продолжать координацию задач, просматривать сводки новостей, получать обновленную информацию и формировать дневной график. К моменту приезда в офис вы уже будете вооружены и подготовлены.

3. Сократите время встреч на 25% — в итоге вы получите аналогичный объем проделанной работы. Урезав одну рабочую встречу из пяти человек с одного часа до 45 минут, вы сэкономите 25 часов в месяц рабочего времени. Это примерно 300 часов в год или почти два месяца работы!

4. Планируйте регулярные перерывы в течение дня, поскольку беготня от встречи к встрече продуктивной не является: вы только измотаете себя и потеряете концентрацию. Отдых между рутинными задачами увеличивает работоспособность и сохраняет ум ясным и организованным. Если есть возможность, было бы даже неплохо вздремнуть от 10 до 20 минут после обеда.

Пространство

Это ваша рабочая среда: как офис, так и дом. Оно тоже является важным элементом для улучшения производительности труда.

5. Работайте «вне офиса» по мере возможности. Если нужно составить важный документ или исследовать сложную тему, то отсутствие офисного шума и прочих отвлекающих факторов только улучшит концентрацию внимания. Некоторые работодатели считают, что удаленная работа имеет и другие плюсы, включая уменьшение времени на дорогу, короткий обед и меньше больничных.

6. Определите те места, куда вы обычно обращаетесь за рабочей информацией, чтобы не отвлекаться на прочие объекты. Скажем, ограничьтесь электронной почтой, необходимыми блогами, чат-инструментами и социальными медиа исключительно по работе. Тогда у вас возникнет меньше соблазнов отдыхать на развлекательных сайтах.

7. Выключите все всплывающие уведомления на мобильных устройствах и компьютере, чтобы они не нарушали концентрацию и не раздражали. Кстати, ограничьте количество проверок почты, чтобы лишний раз не отвлекаться без причин.

Мысленный настрой

Приведите себя в такое расположение духа, когда вы сможете сосредоточиться на выполнении самых необходимых задач на текущий момент.

8. Разговаривайте, а не общайтесь по электронке. Возьмите трубку и поговорите или пройдитесь по офису и пообщайтесь с коллегами. Когда вы работаете удаленно, воспользуйтесь чатом. Личное общение дает точное направление действий и моментально проясняет все недоразумения. Вы тратите массу времени впустую, переписываясь с помощью электронной почты и создавая длиннейшие цепочки писем, в которых можно запутаться.

9. Разбейте крупные задания на мелкие части; это снизит ощущение перегруженности и желание оттягивать время. Для этого рекомендуется использовать так называемую agile-методику для управления задачами.

10. Составьте контрольные списки действий для повторяющихся задач, чтобы уменьшить количество ошибок, особенно тогда, когда вы перегружены работой или же стеснены во времени.Как продуктивно организовать свой рабочий день

Текст: Flytothesky.ru

 
Теги: Новости
 
 
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Продуктивность в сочетании с эффективностью – это умение работать больше, быстрее и с минимальными затратами, потому современные работодатели требуют от...

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