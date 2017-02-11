Продуктивность в сочетании с эффективностью – это умение работать больше, быстрее и с минимальными затратами, потому современные работодатели требуют от кандидатов наличия именно этих качеств. Как стать таким ценным и незаменимым сотрудником? Прежде всего, правильно организовать свой трудовой день и график, получая максимум результатов от всех своих действий – а для этого следует сосредоточиться на нижеописанных трех аспектах вашей трудовой жизни: времени, рабочем пространстве и мысленном настрое.





Время

Современные работники – это, как известно, мастера на все руки, нагруженные массой задач, поэтому рациональный тайм-менеджмент имеет решающее значение для улучшения продуктивности. Больше всего времени обычно отнимают неожиданные (и, как правило, не самые важные) вопросы, плюс процесс переключения с задания на задание, который может занимать до получаса. Чтобы этого избежать, тщательно планируйте свой день и сортируйте регулярно сваливающиеся на голову рабочие задачи.

1. Начните день с упорядоченного времени «для себя»: проверьте почту и новости социальных медиа, которые скопились за ночь, и рассортируйте всю информацию. Напишите краткие ответы и указания, чтобы коллеги и подчиненные могли приступить к работе. Распределите по времени более крупные задачи и отбросьте ненужное и неважное.

2. Находясь в пути на работу, вы можете очень полезно и продуктивно это время использовать: продолжать координацию задач, просматривать сводки новостей, получать обновленную информацию и формировать дневной график. К моменту приезда в офис вы уже будете вооружены и подготовлены.

3. Сократите время встреч на 25% — в итоге вы получите аналогичный объем проделанной работы. Урезав одну рабочую встречу из пяти человек с одного часа до 45 минут, вы сэкономите 25 часов в месяц рабочего времени. Это примерно 300 часов в год или почти два месяца работы!

4. Планируйте регулярные перерывы в течение дня, поскольку беготня от встречи к встрече продуктивной не является: вы только измотаете себя и потеряете концентрацию. Отдых между рутинными задачами увеличивает работоспособность и сохраняет ум ясным и организованным. Если есть возможность, было бы даже неплохо вздремнуть от 10 до 20 минут после обеда.

Пространство

Это ваша рабочая среда: как офис, так и дом. Оно тоже является важным элементом для улучшения производительности труда.

5. Работайте «вне офиса» по мере возможности. Если нужно составить важный документ или исследовать сложную тему, то отсутствие офисного шума и прочих отвлекающих факторов только улучшит концентрацию внимания. Некоторые работодатели считают, что удаленная работа имеет и другие плюсы, включая уменьшение времени на дорогу, короткий обед и меньше больничных.

6. Определите те места, куда вы обычно обращаетесь за рабочей информацией, чтобы не отвлекаться на прочие объекты. Скажем, ограничьтесь электронной почтой, необходимыми блогами, чат-инструментами и социальными медиа исключительно по работе. Тогда у вас возникнет меньше соблазнов отдыхать на развлекательных сайтах.

7. Выключите все всплывающие уведомления на мобильных устройствах и компьютере, чтобы они не нарушали концентрацию и не раздражали. Кстати, ограничьте количество проверок почты, чтобы лишний раз не отвлекаться без причин.

Мысленный настрой

Приведите себя в такое расположение духа, когда вы сможете сосредоточиться на выполнении самых необходимых задач на текущий момент.

8. Разговаривайте, а не общайтесь по электронке. Возьмите трубку и поговорите или пройдитесь по офису и пообщайтесь с коллегами. Когда вы работаете удаленно, воспользуйтесь чатом. Личное общение дает точное направление действий и моментально проясняет все недоразумения. Вы тратите массу времени впустую, переписываясь с помощью электронной почты и создавая длиннейшие цепочки писем, в которых можно запутаться.

9. Разбейте крупные задания на мелкие части; это снизит ощущение перегруженности и желание оттягивать время. Для этого рекомендуется использовать так называемую agile-методику для управления задачами.

10. Составьте контрольные списки действий для повторяющихся задач, чтобы уменьшить количество ошибок, особенно тогда, когда вы перегружены работой или же стеснены во времени.

Текст: Flytothesky.ru