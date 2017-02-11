Исследователей всегда интересовало то, как весьма пожилым людям удается сохранять хорошее здоровье и активную жизненную позицию. В Белфасте решили выяснить, может ли человек сам управлять своим возрастом, или это вопрос удачи и везения.

Ученые изучали семейные истории, образ жизни долгожителей и делали тщательный анализ ДНК. В результате выделили всего четыре основных фактора долголетия.





1. Генетика.

За повышение уровня холестерина и риска сердечных заболеваний отвечает ген ApoE. Большинство людей старше 90 лет имеют меньше таких генов. Родители многих долгожителей умерли в возрасте от 93 до 100 лет, так что кое-что зависит и от того, в какой семье вы родились. К счастью, мы можем повлиять на этот фактор, изменив рацион питания и образ жизни.

2. Диета.

Тао Порчон-Линч в свои 97 лет по-прежнему занимается йогой и говорит, что одним из условий крепкого здоровья являются маленькие порции, а не какая-либо диета. Именно умеренность в еде помогает ей управлять своим весом. Она не отказывает себе в бокале красного вина, так как знает, что в темном винограде содержится ресвератрол – соединение, замедляющее процессы старения.

Столетний спортсмен Фред Уинтер не пьет алкоголь, каждый день ест чернику, лосось и старается придерживаться средиземноморской диеты. Продукты, богатые антиоксидантами и омега-3, защищают ДНК от повреждений.

3. Отношение к жизни.

Все опрошенные долгожители убеждены, что старение большей частью заложено у нас в голове. Именно там начинается «разруха». Позитивное мышление избавляет от многих заболеваний. В Йельской школе общественного здравоохранения выяснили, что люди с положительным возрастным стереотипом имеют более здоровое сердце и живут на 8 лет дольше.

Вместо того чтобы тратить время на размышления о своем возрасте, думайте о том, что хотите сделать.

4. Ежедневная физическая активность.

Фред Уинтер каждый день делает 100 отжиманий. Заниматься спортом он начал в 70 лет, когда понял, что находится не в самой лучшей форме, и с тех пор получил множество призов на соревнованиях для людей пожилого возраста. Фред шутит, что чем старше он становится, тем меньше конкурентов.

Тао Порчон-Линч начинает каждое утро с традиционного йоговского упражнения «Солнце».

95-летний англичанин Чарльз Эгстер пробегает 200 метров за 55 секунд. Заниматься бегом и греблей он начал в 80 лет и говорит, что хочет личным примером доказать абсурдность нашего обычного восприятия возраста. Человек может что-то начать и в 90 лет. Джорджина Харвуд из Южной Африки первый раз прыгнула с парашютом в 92 года.

Физическая активность не только укрепляет мышцы, кости и нервную систему, но и делает чудеса с нашим мозгом. Аэробные упражнения повышают уровень нейротрофического фактора, который участвует в нейрогенезе.

Ученые пока не могут утверждать, что наше поведение значительно влияет на гены, но вполне возможно, что выбор образа жизни будет накладывать отпечаток на каждое новое поколение. Зато мы в состоянии сделать свой собственный жизненный путь более долгим и качественным.

Текст: Flytothesky.ru