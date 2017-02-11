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Потолки, которые любопытно увидеть своими глазами

11.02.2017 18:53 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Вы будете удивлены, когда увидите всю эту красоту! У людей, которые все это создавали, просто невероятное воображение!Потолки, которые любопытно увидеть своими глазами

Потолки, которые любопытно увидеть своими глазами

1. Станция метро, Неаполь, Италия

Потолки, которые любопытно увидеть своими глазами

По мнению канала CNN станция метро «Толедо» в Неаполе является самой красивой в Европе. Она также удостоилась премии LEAF в 2013 году как «Общественная постройка года».

2. Церковь La Sagrada Familia, Барселона, Испания

Потолки, которые любопытно увидеть своими глазами

Архитектором Антони Гауди предполагалось, что подпирающие потолок колонны должны представлять деревья с раскидистыми кронами. В нынешнем варианте можно полюбоваться изменчивостью этих искусно сделанных столбов, имеющих различную форму на всем пути от пола до потолка.

3. Палата Прав Человека и Альянса Цивилизаций в Организации Объединенных Наций, Женева, Швейцария

Потолки, которые любопытно увидеть своими глазами

Живописный купол, украшающий этот зал, стал одним из самых дорогих подарков, полученных ООН за всю историю ее существования. Произведение искусства стоимостью почти 20 млн евро было создано при содействии испанского некоммерческого фонда ONUART в поддержку мультикультурализма.

4. Библиотека аббатства Адмонт, Австрия

Потолки, которые любопытно увидеть своими глазами

Изысканные скульптуры, украшающие библиотеку, созданы мастером барокко, скульптором Йозефом Стаммелем. Наиболее известной его работой считается масштабная композиция, представляющая явления смерти, Страшного Суда, Рая и Ада.

5. Веранда отеля Грамерси-Парк, Нью-Йорк, США

Потолки, которые любопытно увидеть своими глазами

Этот отель – место весьма и весьма статусное. Увидеть здесь знаменитость, например, Леди Гагу, Рианну, Скарлет Йохансен и многих других – вовсе не редкость. Музыканты и актеры, а также караулящие их фанаты и папарацци – рядовое явление для Грамерси-Парк.

6. Зеркальная комната королевского дворца, Брюссель, Бельгия

Потолки, которые любопытно увидеть своими глазами

Для получения необычного зеленого цвета потолок этого зала был отделан крылышками 1,6 миллиона жуков-скарабеев.

7. Зал послов в Алькасаре, Севилья, Испания

Потолки, которые любопытно увидеть своими глазами

В течение летних месяцев под этими сводами регулярно устраиваются ночные костюмированные представления, отражающие исторические сцены.

8. Здание Национальной ассамблеи в Уэльсе, Великобритания

Потолки, которые любопытно увидеть своими глазами

Форма здания, по словам его архитекторов, призвана отразить Уэльс, уверенно глядящий в свое будущее со всеми грядущими перспективами и новой демократией, которой граждане будут гордиться.

9. Отель «Сьюдад-де-Мехико», Мехико, Мексика

Потолки, которые любопытно увидеть своими глазами

Этот отель в Мехико является фаворитом многих туристов благодаря своему центральному расположению и шикарному дизайну. Проведенные в 2005 году обновления, преобразовавшие многие номера в несколько футуристическом стиле, отвечающем требованиям 21 века, не помешали отелю по-прежнему сохранять очарование Старого Света.

10. Летний дворец, Пекин, Китай

Потолки, которые любопытно увидеть своими глазами

Две трети площади Летнего дворца занимает вода, а поверхности Храма «Море Мудрости», являющегося частью дворцового комплекса, покрывают 1100 глиняных Будд.

11. Библиотека Тринити Колледжа в Ирландии

Потолки, которые любопытно увидеть своими глазами

Этот дублинский колледж имеет право иметь один экземпляр каждой книги, опубликованной в Великобритании и Ирландии. К настоящему моменту библиотека содержит около 5 миллионов книг.

12. Стеклянный потолок работы Дейла Чихули в отеле Белладжо, Лас-Вегас, США

Потолки, которые любопытно увидеть своими глазами

Знаменитый художник-стеклодув Дейл Чихули собрал на потолке этого элитного отеля-казино более 2000 сделанных вручную стеклянных цветов. Площадь яркой поляны составляет 190 м2. Располагается эта роскошь в лобби отеля.

13. Государственная библиотека Виктории, Австралия

Потолки, которые любопытно увидеть своими глазами

Величественный купол потолка в читальном зале Ла Троб является одной из главных достопримечательностей библиотеки, содержащей на текущий момент более двух миллионов книг, сотни тысяч фотографий, газет, карт и рукописей, а также массу аудио-, видео- и цифрового материала.

14. Бассейн отеля Lausanne Palace & Spa в Швейцарии

Потолки, которые любопытно увидеть своими глазами

Полностью отремонтированный и модернизированный, этот величественный отель в стиле модерн с многолетней историей расположился в уютном местечке с видом на Женевское озеро.

15. Зеркальный зал в Версале, Париж, Франция

Потолки, которые любопытно увидеть своими глазами

Эти стены (и, конечно, потолок) повидали на своем веку церемонии провозглашения новых императоров, принятия решений, судьбоносных для целых империй и дворцовые заговоры. Зал с зеркалами, отразившими столько человеческих страстей, получил также название «Зал кровавых зеркал».

16. Салон Урбен, Монреаль, Канада

Потолки, которые любопытно увидеть своими глазами

Салон Урбен можно арендовать для проведения лекций, презентаций, выставок, фуршетов и приемов. Это довольно модное помещение, привлекающее любителей авангарда своей смелой современной архитектурой.

17. Библиотека аббатства Санкт-Галлен в Швейцарии

Потолки, которые любопытно увидеть своими глазами

Монастырская библиотека является одним из самых богатых и старейших хранилищ книг в мире и содержит драгоценные рукописи, многие из которых датируются ранним Средневековьем.

18. Мечеть Шах-Чераз, Шираз, Иран

Потолки, которые любопытно увидеть своими глазами

Восхищая игрой света своих мозаичных стен на протяжении уже семи веков, мечеть Шах-Чераз играет роль последнего приюта для братьев Ахмеда и Мухаммеда, сыновьев Мусы аль-Кадима и братьев Али ар-Рида, укрывавшихся в городе Шираз во время гонений на мусульман-шиитов.

19. Мозаики Tiffany & Company во Дворце Маршалла Филда, Чикаго, штат Иллинойс, США

Потолки, которые любопытно увидеть своими глазами

Это здание, в котором находится второй по величине магазин в мире, было объявлено историческим памятником и включено в Национальный регистр исторических мест 2 июня 1978 года.

20. Галереи Лафайет, Париж, Франция

Потолки, которые любопытно увидеть своими глазами

Знаменитый парижский универмаг Галереи Лафайет стоит посетить как минимум из стремления к эстетическому удовольствию. Открытый центр зала, увенчанный объемным куполом, ажурные лестницы в стиле модерн и множество изящных деталей – все это создает изысканную атмосферу присущего Парижу шика.

21. Публичная библиотека Лос-Анжелеса, США

Потолки, которые любопытно увидеть своими глазами

Громадная библиотека Лос-Анжелеса, обладающая множеством раритетных изданий, отпраздновала в 2012 году свой столетний юбилей.

22. Вход в дом, Кейптаун, Южная Африка

Потолки, которые любопытно увидеть своими глазами

Благоустроенный и ухоженный Кейптаун имеет самое большое в ЮАР количество домов, оцененных более, чем в 20 млн долларов.

23. «Зал двух сестер», Альгамбра, Испания

Потолки, которые любопытно увидеть своими глазами

Зал двух сестер (Sala-де-Dos Hermanas) получил свое название не из легенды или некого исторического события, как многие могут подумать. Имя этому месту дали две большие мраморные плиты, которые служат частью пола.

24. Ботанический сад Космовитрал, Толука, Мексика

Потолки, которые любопытно увидеть своими глазами

В мексиканском городе Толука находится удивительный ботанический сад, украшенный множеством невероятных витражей. Потрясающее сочетание рукотворной и природной красоты очаровывает посетителей с первых минут.

25. Торгово-строительный Банк, Торонто, Канада

Потолки, которые любопытно увидеть своими глазами

Помимо того, что здание этого банка привлекает туристов и жителей Торонто своей архитектурой и отделкой, оно также было названо самым высоким зданием Канады начала 20 века.

26. Павлиний зал в замке Саммецано, Италия

Потолки, которые любопытно увидеть своими глазами

Трудно поверить, но эта красота находится в заброшенном замке в Тоскане. Построенный в 1605 году замок однажды служил королевской резиденцией, а ныне затерян в дубовой роще, не тронутый влиянием цивилизации.

27. Британский музей в Лондоне

Потолки, которые любопытно увидеть своими глазами

Музей впервые открыл свои двери 15 января 1759 года в Монтегю Хаус, особняке семнадцатого века, стоявшем на месте нынешнего здания.

28. Станция метро «Электрозаводская», Москва, Россия

Потолки, которые любопытно увидеть своими глазами

Барельефы, повествующие о трудовых буднях советских рабочих, перемежаются с изящными плитками красного грузинского мрамора и ажуром бронзовых решеток, создавая удивительный образ этой станции метро, открытой 70 лет назад.

29. Аэропорт Марракеш Менара, Марокко

Потолки, которые любопытно увидеть своими глазами

Во время Второй мировой войны этот аэропорт использовался военными армии Соединенных Штатов в качестве транзитной базы. Сейчас он представляет собой изысканно оформленную современную постройку, принимающую огромные количества людей ежедневно.

30. Интерьер лобби отеля «Лестницы Ниши», Канберра, Австралия

Потолки, которые любопытно увидеть своими глазами

Отель Ниши заказал дизайнерской студии Марч разработать уникальный интерьер для лобби, способный своеобразно играть с фокусом внимания находящегося внутри человека. Результатом стало это произведение дизайнерского искусства, выполненное из сотен брусков специально подобранной древесины.

…Ну и, естественно, никак нельзя обойти вниманием Сикстинскую капеллу, о потолке которой можно рассказывать часами, а можно просто, затаив дыхание, восхищенно полюбоваться…

Потолки, которые любопытно увидеть своими глазами

Текст: Flytothesky.ru

Фото: news.distractify.com

 
 
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Вы будете удивлены, когда увидите всю эту красоту! У людей, которые все это создавали, просто невероятное воображение! 1. Станция метро, Неаполь, Италия По мнению...

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