Вы будете удивлены, когда увидите всю эту красоту! У людей, которые все это создавали, просто невероятное воображение!





1. Станция метро, Неаполь, Италия





По мнению канала CNN станция метро «Толедо» в Неаполе является самой красивой в Европе. Она также удостоилась премии LEAF в 2013 году как «Общественная постройка года».

2. Церковь La Sagrada Familia, Барселона, Испания





Архитектором Антони Гауди предполагалось, что подпирающие потолок колонны должны представлять деревья с раскидистыми кронами. В нынешнем варианте можно полюбоваться изменчивостью этих искусно сделанных столбов, имеющих различную форму на всем пути от пола до потолка.

3. Палата Прав Человека и Альянса Цивилизаций в Организации Объединенных Наций, Женева, Швейцария





Живописный купол, украшающий этот зал, стал одним из самых дорогих подарков, полученных ООН за всю историю ее существования. Произведение искусства стоимостью почти 20 млн евро было создано при содействии испанского некоммерческого фонда ONUART в поддержку мультикультурализма.

4. Библиотека аббатства Адмонт, Австрия





Изысканные скульптуры, украшающие библиотеку, созданы мастером барокко, скульптором Йозефом Стаммелем. Наиболее известной его работой считается масштабная композиция, представляющая явления смерти, Страшного Суда, Рая и Ада.

5. Веранда отеля Грамерси-Парк, Нью-Йорк, США





Этот отель – место весьма и весьма статусное. Увидеть здесь знаменитость, например, Леди Гагу, Рианну, Скарлет Йохансен и многих других – вовсе не редкость. Музыканты и актеры, а также караулящие их фанаты и папарацци – рядовое явление для Грамерси-Парк.

6. Зеркальная комната королевского дворца, Брюссель, Бельгия





Для получения необычного зеленого цвета потолок этого зала был отделан крылышками 1,6 миллиона жуков-скарабеев.

7. Зал послов в Алькасаре, Севилья, Испания





В течение летних месяцев под этими сводами регулярно устраиваются ночные костюмированные представления, отражающие исторические сцены.

8. Здание Национальной ассамблеи в Уэльсе, Великобритания





Форма здания, по словам его архитекторов, призвана отразить Уэльс, уверенно глядящий в свое будущее со всеми грядущими перспективами и новой демократией, которой граждане будут гордиться.

9. Отель «Сьюдад-де-Мехико», Мехико, Мексика





Этот отель в Мехико является фаворитом многих туристов благодаря своему центральному расположению и шикарному дизайну. Проведенные в 2005 году обновления, преобразовавшие многие номера в несколько футуристическом стиле, отвечающем требованиям 21 века, не помешали отелю по-прежнему сохранять очарование Старого Света.

10. Летний дворец, Пекин, Китай





Две трети площади Летнего дворца занимает вода, а поверхности Храма «Море Мудрости», являющегося частью дворцового комплекса, покрывают 1100 глиняных Будд.

11. Библиотека Тринити Колледжа в Ирландии





Этот дублинский колледж имеет право иметь один экземпляр каждой книги, опубликованной в Великобритании и Ирландии. К настоящему моменту библиотека содержит около 5 миллионов книг.

12. Стеклянный потолок работы Дейла Чихули в отеле Белладжо, Лас-Вегас, США





Знаменитый художник-стеклодув Дейл Чихули собрал на потолке этого элитного отеля-казино более 2000 сделанных вручную стеклянных цветов. Площадь яркой поляны составляет 190 м2. Располагается эта роскошь в лобби отеля.

13. Государственная библиотека Виктории, Австралия





Величественный купол потолка в читальном зале Ла Троб является одной из главных достопримечательностей библиотеки, содержащей на текущий момент более двух миллионов книг, сотни тысяч фотографий, газет, карт и рукописей, а также массу аудио-, видео- и цифрового материала.

14. Бассейн отеля Lausanne Palace & Spa в Швейцарии





Полностью отремонтированный и модернизированный, этот величественный отель в стиле модерн с многолетней историей расположился в уютном местечке с видом на Женевское озеро.

15. Зеркальный зал в Версале, Париж, Франция





Эти стены (и, конечно, потолок) повидали на своем веку церемонии провозглашения новых императоров, принятия решений, судьбоносных для целых империй и дворцовые заговоры. Зал с зеркалами, отразившими столько человеческих страстей, получил также название «Зал кровавых зеркал».

16. Салон Урбен, Монреаль, Канада





Салон Урбен можно арендовать для проведения лекций, презентаций, выставок, фуршетов и приемов. Это довольно модное помещение, привлекающее любителей авангарда своей смелой современной архитектурой.

17. Библиотека аббатства Санкт-Галлен в Швейцарии





Монастырская библиотека является одним из самых богатых и старейших хранилищ книг в мире и содержит драгоценные рукописи, многие из которых датируются ранним Средневековьем.

18. Мечеть Шах-Чераз, Шираз, Иран





Восхищая игрой света своих мозаичных стен на протяжении уже семи веков, мечеть Шах-Чераз играет роль последнего приюта для братьев Ахмеда и Мухаммеда, сыновьев Мусы аль-Кадима и братьев Али ар-Рида, укрывавшихся в городе Шираз во время гонений на мусульман-шиитов.

19. Мозаики Tiffany & Company во Дворце Маршалла Филда, Чикаго, штат Иллинойс, США





Это здание, в котором находится второй по величине магазин в мире, было объявлено историческим памятником и включено в Национальный регистр исторических мест 2 июня 1978 года.

20. Галереи Лафайет, Париж, Франция





Знаменитый парижский универмаг Галереи Лафайет стоит посетить как минимум из стремления к эстетическому удовольствию. Открытый центр зала, увенчанный объемным куполом, ажурные лестницы в стиле модерн и множество изящных деталей – все это создает изысканную атмосферу присущего Парижу шика.

21. Публичная библиотека Лос-Анжелеса, США





Громадная библиотека Лос-Анжелеса, обладающая множеством раритетных изданий, отпраздновала в 2012 году свой столетний юбилей.

22. Вход в дом, Кейптаун, Южная Африка





Благоустроенный и ухоженный Кейптаун имеет самое большое в ЮАР количество домов, оцененных более, чем в 20 млн долларов.

23. «Зал двух сестер», Альгамбра, Испания





Зал двух сестер (Sala-де-Dos Hermanas) получил свое название не из легенды или некого исторического события, как многие могут подумать. Имя этому месту дали две большие мраморные плиты, которые служат частью пола.

24. Ботанический сад Космовитрал, Толука, Мексика





В мексиканском городе Толука находится удивительный ботанический сад, украшенный множеством невероятных витражей. Потрясающее сочетание рукотворной и природной красоты очаровывает посетителей с первых минут.

25. Торгово-строительный Банк, Торонто, Канада





Помимо того, что здание этого банка привлекает туристов и жителей Торонто своей архитектурой и отделкой, оно также было названо самым высоким зданием Канады начала 20 века.

26. Павлиний зал в замке Саммецано, Италия





Трудно поверить, но эта красота находится в заброшенном замке в Тоскане. Построенный в 1605 году замок однажды служил королевской резиденцией, а ныне затерян в дубовой роще, не тронутый влиянием цивилизации.

27. Британский музей в Лондоне





Музей впервые открыл свои двери 15 января 1759 года в Монтегю Хаус, особняке семнадцатого века, стоявшем на месте нынешнего здания.

28. Станция метро «Электрозаводская», Москва, Россия





Барельефы, повествующие о трудовых буднях советских рабочих, перемежаются с изящными плитками красного грузинского мрамора и ажуром бронзовых решеток, создавая удивительный образ этой станции метро, открытой 70 лет назад.

29. Аэропорт Марракеш Менара, Марокко





Во время Второй мировой войны этот аэропорт использовался военными армии Соединенных Штатов в качестве транзитной базы. Сейчас он представляет собой изысканно оформленную современную постройку, принимающую огромные количества людей ежедневно.

30. Интерьер лобби отеля «Лестницы Ниши», Канберра, Австралия





Отель Ниши заказал дизайнерской студии Марч разработать уникальный интерьер для лобби, способный своеобразно играть с фокусом внимания находящегося внутри человека. Результатом стало это произведение дизайнерского искусства, выполненное из сотен брусков специально подобранной древесины.

…Ну и, естественно, никак нельзя обойти вниманием Сикстинскую капеллу, о потолке которой можно рассказывать часами, а можно просто, затаив дыхание, восхищенно полюбоваться…





Текст: Flytothesky.ru

Фото: news.distractify.com