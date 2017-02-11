Работа по 10-12 часов в сутки, домашние заботы и разные проблемы не дают нам возможности заняться своим здоровьем. Однажды мы начинаем понимать, что «энергии хватает только на вдох и выдох», как говорил Аркадий Райкин. Истощение душевных и физических сил приводит к депрессии и походу к врачу. Но прежде чем начинать бегать по поликлиникам или приступать к изложению своей печальной истории в кабинете психотерапевта, стоит подумать, каким образом наше собственное поведение влияет на энергетический уровень. Вот 6 вещей, которые «воруют» нашу энергию:





1. Безалаберность.

Если несколько дней подряд вести чрезвычайно активный образ жизни, обязательно наступает упадок сил. Авралы на работе или генеральная уборка дома, когда нужно сделать все и сразу – это максимальная трата энергии, которая приводит к аварии. Надо точно определить допустимый минимум и устойчивый максимум своей производительности, а затем стараться придерживаться баланса.

2. Ограничение сна.

Если урезать время сна всего на один час, это не повысит качество жизни, как думают многие. Спать надо столько, сколько требуется для полного восстановления сил, и стараться заснуть до 11 часов вечера. Пробуждение в 5 утра весьма похвально, но половина людей в мире являются «совами», и для них продуктивная деятельность в это время невозможна. Человек-«сова» в ранние часы ощущает вялость, и каждый дополнительный час сна имеет для него огромное значение.

3. Сахар.

Он дает моментальный всплеск энергии, но мы знаем, что за каждым подъемом неизбежно следует спад. Эти «качели» изматывают организм и вызывают сильную усталость в конце дня. Уровень глюкозы должен быть устойчивым, поэтому лучше всего через каждые 2 часа перекусывать яблоком, миндалем, йогуртом и разными ягодами.

4. Чрезмерная физическая нагрузка.

Регулярные занятия спортом полезны только тогда, когда не слишком утомляют. Трудные тренировки забирают энергию. Кроме того, физические упражнения должны приносить удовольствие. Если вам не нравится плавание в бассейне, то не стоит туда ходить. Все, что сопровождается словом «надо», отнимает силы, а в спорте мы, к счастью, имеем право выбирать.

5. Токсины.

Во-первых, надо стараться не допускать запоров. Усталость, слабость и психическая нестабильность часто связаны с токсинами, которые скапливаются в кишечнике.

Во-вторых, необходимо периодически очищать организм. У каждого человека должна быть своя программа детоксикации, но общим условием является достаточное потребление воды. Даже небольшое обезвоживание способно вызывать хроническую усталость. Лучше всего носить с собой бутылку воды любимой марки (например, с соком лайма) и пить до того, как появляется жажда.

6. Стресс.

Управлять стрессом можно по-разному. Но в любой чрезвычайной ситуации первым, что нужно произнести в уме, должно быть слово «спокойствие». Постепенно это войдет в привычку и позволит контролировать уровень кортизола, который выбрасывают надпочечники. Хроническая усталость надпочечников вызывает массу проблем: нарушение сна, раздражительность, переедание. Поэтому управление стрессом должно стать приоритетом в деле поддержания энергетического уровня.

Арсенал инструментов для восстановления жизненных сил довольно велик, но если сосредоточиться на этих шести пунктах и свести их к минимуму, можно значительно сократить утечку энергии и продлить работу наших «батареек».

Текст: Flytothesky.ru