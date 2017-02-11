Фактрум рассказывает читателю о самых интересных из них!
Фамилия солдата из Франции Николя Шовена в русском языке трансформировалась в «шовинизм». Этот мужчина настолько рьяно выражал свой патриотизм и восхвалял свою родину, унижая другие народы и страны, что его имя стало нарицательным.
Своё название духовой инструмент саксофон получил из-за фамилии своего создателя Адольфа Сакса. Он показал своё изобретение другу — композитору Гектору Берлиозу, а тот написал статью, где упомянул саксофон.
На самом деле слово «хулиган» пришло к нам из Ирландии. В давние времена там жил юноша по имени Патрик Хулиган, который совершал мелкие преступления.
Фамилия изобретателя ванн с гидромассажем Candido Jacuzzi (Якуззи) благодаря неверной транслитерации в Америке стала звучать как «Джакузи». Сегодня этим словом называют все гидромассажные ванны, вне зависимости от их марки.
Бойкот в русском языке означает забастовку. А появилось это слово из-за того, что против британского землевладельца Чарльза Бойкота взбунтовались его же работники.
Слово «сэндвич» произошло от фамилии графа Сэндвича Джона Мотегю Четвёртого. Он был соратником капитана Кука и в кругосветном путешествии придумал маленькие бутерброды, которые легко было сделать на скорую руку из любых ингредиентов.
Французский повар Люсьен Оливье знаменит из-за того, что он является изобретателем знаменитого салата, который в народе и назвали в его честь. Но сам повар так и не разгласил рецепт оливье до самой своей смерти.
Слово «лодырь» произошло от фамилии немецкого врача Христиана Лодера, открывшего пансионат, где он советовал своим пациентам больше ходить и сам подавал им пример. А те, глядя на бесполезное мельтешение доктора, придумали выражение «лодыря гонять».
Врач Шарль Латен проводил своим пациентам ненужные операции, а после получения денег сбегал. А несчастные пациенты негодовали и вскоре стали называть всех жуликов «шарлатанами».
Слово «меценат» пришло к нам из древних времен. В Древнем Риме существовал Гай Цильний Меценат, который жертвовал деньги беднякам и организовывал для них приюты.
Свое название вкусное блюдо бефстроганов получило от фамилии повара, служившего графу Строганову. На популярный тогда французский манер это слово звучало как «bœuf Stroganoff» и переводилось как «говядина по-строгановски».
Кардиган — это не только теплая кофта, но и фамилия генерала Джеймса Томаса Кардигана, который и придумал этот предмет одежды.
Названия месяцев «июнь» и «август» произошли от фамилий императоров Гая Юлия Цезаря и Октавиана Августа.
Название беспроводной связи «Bluetooth» переводится как «синий зуб» и возникло в честь Харальда Синезубого, объединившего Норвегию и Данию во время своего правления.
Фамилия графа Этьена де Силуэта является прародительницей слова «силуэт». Когда французского графа сняли с поста контролера финансов, то он придумал себе новое развлечение: он обводил тени людей на стенах. Вскоре это стало популярным, а де Силуэт стал знаменитым.
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