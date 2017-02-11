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Сочетания клавиш, которые облегчают и ускоряют работу за компьютером

12.02.2017 10:24 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум хочет рассказать читателю о некоторых сочетаниях, которые помогут вам делать свою работу намного эффективнее!

Сочетания клавиш, которые облегчают и ускоряют работу за компьютером

Блокировка компьютера

Если вам понадобилось отойти и вы не желаете, чтобы кто-то увидел важную информацию, то нажмите одновременно:

Кнопку «Пуск» + L для Windows;
Кнопки Cmd + Alt + Eject для Mac.

Тогда программа, которая «зависла» закроется, а вы без труда сможете продолжить работу.

Переключение между окнами

Чтобы не использовать мышку и сэкономить время, если вам надо быстро перейти между несколькими окнами, то нажмите:

Alt + Tab для Windows;
Cmd + Tab для Mac.

Помощь при «зависании»

Если какая-то программа перестала отвечать на команды, то зажмите на три секунды указанные кнопки:

Ctrl + Shift + Esc для Windows;
Cmd + Option + Shift + Esc для Mac.

Как быстро свернуть все окна

Если вы услышали, что к вам идет начальник, а закрыть все ненужные программы вы не успеваете, то просто нажмите:

Windows + D для Windows;
Fn + F11 для Mac.

Как быстро сохранить адрес сайта

Чтобы не тратить драгоценное время, вы можете воспользоваться этими сочетаниями:

Alt + D для Windows;
Cmd + L для Mac.

Как сделать скриншот нужной части экрана

Если вы устали от того, что при создании скриншота вам приходится долго обрезать все ненужное, то воспользуйтесь этими сочетаниями:

Alt + Print Screen для Windows;
Cmd + Shift + 3 (для помещения изображения в файл), Cmd + Shift + Ctrl + 3 (для копирования изображения в буфер обмена), Ctrl + Shift + 4 (для сохранения активного окна в файл) или Cmd + Shift + Ctrl + 4 (для сохранения части изображения) для Mac.

 
 
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