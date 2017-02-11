Фактрум хочет рассказать читателю о некоторых сочетаниях, которые помогут вам делать свою работу намного эффективнее!





Блокировка компьютера

Если вам понадобилось отойти и вы не желаете, чтобы кто-то увидел важную информацию, то нажмите одновременно:

Кнопку «Пуск» + L для Windows;

Кнопки Cmd + Alt + Eject для Mac.

Тогда программа, которая «зависла» закроется, а вы без труда сможете продолжить работу.

Переключение между окнами

Чтобы не использовать мышку и сэкономить время, если вам надо быстро перейти между несколькими окнами, то нажмите:

Alt + Tab для Windows;

Cmd + Tab для Mac.

Помощь при «зависании»

Если какая-то программа перестала отвечать на команды, то зажмите на три секунды указанные кнопки:

Ctrl + Shift + Esc для Windows;

Cmd + Option + Shift + Esc для Mac.

Как быстро свернуть все окна

Если вы услышали, что к вам идет начальник, а закрыть все ненужные программы вы не успеваете, то просто нажмите:

Windows + D для Windows;

Fn + F11 для Mac.

Как быстро сохранить адрес сайта

Чтобы не тратить драгоценное время, вы можете воспользоваться этими сочетаниями:

Alt + D для Windows;

Cmd + L для Mac.

Как сделать скриншот нужной части экрана

Если вы устали от того, что при создании скриншота вам приходится долго обрезать все ненужное, то воспользуйтесь этими сочетаниями: