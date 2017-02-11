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Сочетания клавиш, которые облегчают и ускоряют работу за компьютером
12.02.2017 10:24 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум хочет рассказать читателю о некоторых сочетаниях, которые помогут вам делать свою работу намного эффективнее!
Блокировка компьютера
Если вам понадобилось отойти и вы не желаете, чтобы кто-то увидел важную информацию, то нажмите одновременно:
Тогда программа, которая «зависла» закроется, а вы без труда сможете продолжить работу.
Переключение между окнами
Чтобы не использовать мышку и сэкономить время, если вам надо быстро перейти между несколькими окнами, то нажмите:
Помощь при «зависании»
Если какая-то программа перестала отвечать на команды, то зажмите на три секунды указанные кнопки:
Как быстро свернуть все окна
Если вы услышали, что к вам идет начальник, а закрыть все ненужные программы вы не успеваете, то просто нажмите:
Как быстро сохранить адрес сайта
Чтобы не тратить драгоценное время, вы можете воспользоваться этими сочетаниями:
Как сделать скриншот нужной части экрана
Если вы устали от того, что при создании скриншота вам приходится долго обрезать все ненужное, то воспользуйтесь этими сочетаниями:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большинство офисной работы сегодня выполняется при помощи компьютеров. Но знали ли вы о том, что можно существенно облегчить ежедневные действия, если...
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