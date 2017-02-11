Фактрум решил познакомить читателя со знаменитостями, которые, кажется, никогда не были молодыми.

Патрик Стюарт

Сегодня все знают его как профессора Чарльза Ксавьера из «Людей Икс», но свою карьеру Патрик начал в 47 лет, снявшись в фильме «Звездный путь: следующее поколение».

Дайана Ригг





Эта обворожительная женщина стала популярной не так давно, получив роль Оленны Тирелл в сериале «Игра престолов». Но мало кто знает, что она была одной из девушек Бонда!

Жан Рено





В 46 лет Жан Рено встретился с Люком Бессоном и получил роль в одном из его фильмов. И вскоре успешный тандем стал знаменитым благодаря фильму «Подземка».

Мелисса Маккарти





Маккарти долгое время снималась в комедийных сериалах на вторых ролях, но настоящая популярность пришла к ней в 41 год после успеха фильма «Девичник в Вегасе».

Морган Фримен





Этот актер стал известен широкой публике, получив роль в фильме «Уличный парень». Тогда Моргану Фримену было целых 50 лет!

Лесли Нильсен





В 54 года он снялся в комедийном фильме «Аэроплан», ставшем одной из самых популярных кинолент своего времени.

Бренда Блетин





Эта британская актриса пришла в кинематограф в возрасте 37 лет, но слава настигла ее лишь в 1996 году после роли в сериале «Тайны и ложь».

Чарльз Дэнс





Ещё одна звезда сериала «Игра престолов». Чарльзу было 63 года, когда он исполнил роль властного Тайвина Ланнистера.

Майкл Гэмбон





В 62 года этому актеру предложили роль Дамблдора в первой части «Гарри Поттера». На момент окончания съемок Гэмбону исполнился 71 год.

Алан Рикман





Наверняка все помнят его, как харизматичного злодея из «Крепкого орешка». В то время актёру было 42 года.

Вупи Голберг





Эта комедийная актриса в 35 лет снялась в фильме «Привидение» и на следующее утро проснулась знаменитой.

Томми Ли Джонс





Настоящей знаменитостью актер стал в 47 лет после выхода культового фильма «Беглец». До этого у Томми Ли Джонса были лишь незначительные роли в театре.