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12 звёзд-актёров, которых мы никогда не видели молодыми
12.02.2017 09:43 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум решил познакомить читателя со знаменитостями, которые, кажется, никогда не были молодыми.
Патрик Стюарт
Сегодня все знают его как профессора Чарльза Ксавьера из «Людей Икс», но свою карьеру Патрик начал в 47 лет, снявшись в фильме «Звездный путь: следующее поколение».
Дайана Ригг
Эта обворожительная женщина стала популярной не так давно, получив роль Оленны Тирелл в сериале «Игра престолов». Но мало кто знает, что она была одной из девушек Бонда!
Жан Рено
В 46 лет Жан Рено встретился с Люком Бессоном и получил роль в одном из его фильмов. И вскоре успешный тандем стал знаменитым благодаря фильму «Подземка».
Мелисса Маккарти
Маккарти долгое время снималась в комедийных сериалах на вторых ролях, но настоящая популярность пришла к ней в 41 год после успеха фильма «Девичник в Вегасе».
Морган Фримен
Этот актер стал известен широкой публике, получив роль в фильме «Уличный парень». Тогда Моргану Фримену было целых 50 лет!
Лесли Нильсен
В 54 года он снялся в комедийном фильме «Аэроплан», ставшем одной из самых популярных кинолент своего времени.
Бренда Блетин
Эта британская актриса пришла в кинематограф в возрасте 37 лет, но слава настигла ее лишь в 1996 году после роли в сериале «Тайны и ложь».
Чарльз Дэнс
Ещё одна звезда сериала «Игра престолов». Чарльзу было 63 года, когда он исполнил роль властного Тайвина Ланнистера.
Майкл Гэмбон
В 62 года этому актеру предложили роль Дамблдора в первой части «Гарри Поттера». На момент окончания съемок Гэмбону исполнился 71 год.
Алан Рикман
Наверняка все помнят его, как харизматичного злодея из «Крепкого орешка». В то время актёру было 42 года.
Вупи Голберг
Эта комедийная актриса в 35 лет снялась в фильме «Привидение» и на следующее утро проснулась знаменитой.
Томми Ли Джонс
Настоящей знаменитостью актер стал в 47 лет после выхода культового фильма «Беглец». До этого у Томми Ли Джонса были лишь незначительные роли в театре.
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