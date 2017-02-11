МИНСК, 12 фев — Sputnik. Указ президента № 8 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", вступает в силу в воскресенье, сообщает Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко Минск о безвизовом въезде: серьезных рисков для безопасности РФ нет

Иностранцы из 80 стран мира, в том числе из 39 государств-членов Евросоюза, смогут в течение пяти дней путешествовать по Беларуси в безвизовом режиме при условии, что прибудут в страну через Национальный аэропорт. Эксперты уверены, что указ, подписанный президентом Александром Лукашенко в январе прошлого года , посодействует притоку в страну туристов.

Что иметь при себе

Для въезда в Беларусь в безвизовом режиме иностранцу необходимо иметь при себе действительный паспорт или иной заменяющий его документ для выезда за границу, денежные средства (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем две базовым величинам), медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тысяч евро, действующий в Беларуси.

Для граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии, Самоа обязательным дополнительным требованием является наличие в документе для выезда за границу действительной многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию. Кроме того, нужно иметь авиабилеты с подтверждением в них вылета из Национального аэропорта Минск в течение пяти дней с даты въезда.

Кто недоволен

В Москве заявляют, что решение белорусских властей затрагивает интересы России, поскольку в рамках Союзного государства существует режим свободного передвижения, и иностранцы, прибывшие без виз в Беларусь, могут нелегально проникнуть на территорию РФ.

Ранее белорусский МИД заявил, что российская сторона не направляла в Минск каких-то списков претензий в связи с введением пятидневного безвизового режима въезда .

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что рисков для Беларуси, а также ее союзников и соседей в связи с введением безвизового въезда в республику нет . По словам главы государства, над документом работали полтора года, и озабоченность, высказываемая прессой в соседних странах, не имеет под собой оснований.

Вместе с тем в России заявляют, что принятый властями соседней страны порядок въезда создает эпидемиологические риски для РФ .

В начале февраля ФСБ РФ приняла решение ввести пограничную зону на границе с Беларусью в целях выявления и пресечения незаконной миграции и перемещения товарно-материальных ценностей. Погранзона заработала с 7 февраля, однако, как сообщал Sputnik, особых нововведение на границе двух государств не произошло.

Туристы рекомендуют

В свою очередь туристы, приезжающие в Беларусь, положительно отзываются о стране. По их словам, введение безвизового режима активизирует контакты между республикой и другими странами.



© Sputnik Наталья Селиверстова Европейцы о безвизовом въезде в Беларусь: готовы ли нас принять?

"У вас дружелюбные люди, прекрасные парки, интересная архитектура на проспекте — Минск стоит увидеть", — уверен бельгиец Барт Ван дер Донк, который уже не в первый раз приезжает в Беларусь.

А британец Найджел Робертс даже составил путеводитель по Беларуси для иностранцев. В нашу страну он приезжает уже в двадцать пятый раз.

"В моей стране, как и в других частях Европы, есть собственные исторические памятники и замки, но это другая культура, другой образ жизни. Путешественник с запада найдет здесь что-то новое, и это важно. Многие туристы бывали в Польше, Чехии, в странах Балтии, в Словакии и Словении, видели все, что есть в западной Европе, и что они после этого в самом деле хотят увидеть, так это что-то новое, что-то, чего они еще не видели", — рассказал он корреспонденту Sputnik.

Будет, кого приветить

В Минспорта и туризма надеются, что введение безвизового режима поможет привлечь в страну больше туристов.

"После введения безвизового режима с Израилем количество туристов из этой страны увеличилось в два раза, с Турцией — в полтора. Безвизовый въезд для групп китайских туристов увеличил поток почти на 20%. И это только начало пути", — заявил замдиректора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Виталий Грицевич.



© Sputnik / Виктор Толочко Прогноз МИД: сколько иностранцев воспользуется безвизовым въездом в РБ

Эти цифры позволяют предположить, что отмена виз с восьмьюдесятью странами также позитивно скажется на туристической привлекательности Беларуси.

Вместе с тем существует противоположное мнение, что существенного увеличения турпотока ждать не стоит . "Не стоит ожидать увеличения турпотока в разы. Как не произошло увеличения в разы турпотока в Беловежской пуще и Августовском канале, где визовые послабления были введены раньше. Там есть динамика, есть интерес, стало больше туристов, но пока это микрочастицы в рамках объемов больших туристских потоков", — рассказал исполнительный директор Республиканского союза туристических организаций Валентин Цехмейстер.

По его словам, в РСТО приветствуют решение властей и надеются на дальнейшие шаги. Прежде всего, по продвижению принятого решения в зарубежных странах.