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Первые безвизовые иностранцы приедут в Беларусь
12.02.2017 00:07 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 фев — Sputnik. Указ президента № 8 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", вступает в силу в воскресенье, сообщает Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
Иностранцы из 80 стран мира, в том числе из 39 государств-членов Евросоюза, смогут в течение пяти дней путешествовать по Беларуси в безвизовом режиме при условии, что прибудут в страну через Национальный аэропорт. Эксперты уверены, что
Что иметь при себе
Для въезда в Беларусь в безвизовом режиме иностранцу необходимо иметь при себе действительный паспорт или иной заменяющий его документ для выезда за границу, денежные средства (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем две базовым величинам), медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тысяч евро, действующий в Беларуси.
Для граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии, Самоа обязательным дополнительным требованием является наличие в документе для выезда за границу действительной многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию. Кроме того, нужно иметь авиабилеты с подтверждением в них вылета из Национального аэропорта Минск в течение пяти дней с даты въезда.
Кто недоволен
В Москве заявляют, что решение белорусских властей затрагивает интересы России, поскольку в рамках Союзного государства существует режим свободного передвижения, и иностранцы, прибывшие без виз в Беларусь, могут нелегально проникнуть на территорию РФ.
Ранее белорусский МИД заявил, что
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что
Вместе с тем в России заявляют, что
В начале февраля
Туристы рекомендуют
В свою очередь туристы, приезжающие в Беларусь, положительно отзываются о стране. По их словам, введение безвизового режима активизирует контакты между республикой и другими странами.
© Sputnik Наталья Селиверстова
"У вас дружелюбные люди, прекрасные парки, интересная архитектура на проспекте — Минск стоит увидеть", — уверен бельгиец Барт Ван дер Донк, который уже не в первый раз приезжает в Беларусь.
А британец Найджел Робертс даже составил путеводитель по Беларуси для иностранцев. В нашу страну он приезжает уже в двадцать пятый раз.
"В моей стране, как и в других частях Европы, есть собственные исторические памятники и замки, но это другая культура, другой образ жизни. Путешественник с запада найдет здесь что-то новое, и это важно. Многие туристы бывали в Польше, Чехии, в странах Балтии, в Словакии и Словении, видели все, что есть в западной Европе, и что они после этого в самом деле хотят увидеть, так это что-то новое, что-то, чего они еще не видели", — рассказал он корреспонденту Sputnik.
Будет, кого приветить
В Минспорта и туризма надеются, что введение безвизового режима поможет привлечь в страну больше туристов.
"После введения безвизового режима с Израилем количество туристов из этой страны увеличилось в два раза, с Турцией — в полтора. Безвизовый въезд для групп китайских туристов увеличил поток почти на 20%. И это только начало пути", — заявил замдиректора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Виталий Грицевич.
© Sputnik / Виктор Толочко
Эти цифры позволяют предположить, что отмена виз с восьмьюдесятью странами также позитивно скажется на туристической привлекательности Беларуси.
Вместе с тем
По его словам, в РСТО приветствуют решение властей и надеются на дальнейшие шаги. Прежде всего, по продвижению принятого решения в зарубежных странах.
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Сегодня в республику через Национальный аэропорт Минск прибудут первые иностранцы, которым для пятидневного путешествия в стране не пришлось получать визу.
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