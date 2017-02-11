Фактрум спешит открыть глаза читателю на некоторые заблуждения о мурчащих пушистиках!





Усы нужны кошкам для равновесия

Оказывается, вибриссы (кошачьи усы) используются котами для осязания и ориентирования в пространстве, а не для поддержания равновесия.

Кошки ненавидят собак

Не все коты и собаки враждуют между собой. Долго живущие вместе животные находят общий язык и прекрасно ладят. И если специально не стравливать между собой кошек и собак, то они обязательно подружатся.

Кошки могут лечить сами себя

Если животное получило маленькую ранку или царапину, то оно стремится как можно быстрее зализать её. Для небольших повреждений это даже полезно, поскольку кошачья слюна обладает дезинфицирующими свойствами. Однако при крупных и кровоточащих ранах это идёт лишь во вред из-за колючей поверхности языка, которая замедляет заживление, уничтожая верхний слой эпидермиса.

Кошки хорошо видят в темноте

Да, кошки намного лучше человека ориентируются в темноте. Но помогают им в этом отнюдь не глаза, а вибриссы. С их помощью кошки определяют расстояние до объекта. И, кстати, в полной темноте коты так же беспомощны, как и мы.

Стерилизованные кошки и кастрированные коты более упитанные и ленивые

Да, после операций по стерилизации и кастрации у животных меняется поведение, они начинают вести себя более спокойно и флегматично. Но и до проведения стерилизации, и после неё кошки спят по 18 часов в сутки и много едят.

Кошки обязательно аккуратно приземляются на лапы

Если кошка упала с небольшой высоты, то есть большой шанс, что она, целая и невредимая, приземлится на лапы. Однако при падении с большой высоты есть вероятность, что животное не выживет, потому что не успеет сориентироваться и принять правильную позу при приземлении.

Домашняя кошка не может ничем заболеть

Это очень опасное заблуждение. Даже если ваш питомец никогда не был на улице, то он может подхватить заразу от вашей уличной одежды или обуви, или от предметов, приносимых из магазинов.

Кошки сиамской породы очень агрессивные

Сиамские кошки просто более темпераменты и эмоциональны, в отличие от других пород. Настроить их на проявление агрессии может лишь жестокое обращение человека. Впрочем, как и любое другое животное.

Кошкам жизненно необходима рыба

В рыбе содержится много таурина и витамина А, который нужен для здоровья кошки. Но это не означает, что кормить питомца нужно одной лишь рыбой. В мясе также высок процент содержания этих полезных веществ, да и современные сухие корма отлично сбалансированы.

Кошки многое делают назло хозяину

Обычно кошки начинают проказничать из-за стресса или изменения поведения хозяина. И если вы заметили, что аккуратный доселе кот начал ходить в туалет не в лоток, а в ваши любимые ботинки, то не спешите его ругать, лучше отведите к ветеринару. Это может свидетельствовать о проблемах с почками у животного.