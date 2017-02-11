Существует два основных типа эмпатии : когнитивная и аффективная.





Эмпатия когнитивная – это не редкость, именно так называется способность понять и принять ситуацию другого человека, а точнее, это умение сопереживать и представить себя на его месте.

Аффективная эмпатия – это тоже эмоциональное сопереживание, сопровождающееся уникальным умением испытывать аналогичное чувство, ощущаемое другим человеком, фактически испытывая таким же образом его боль или страдания, потому этих людей (а их, кстати, совсем немного на планете) считают гиперчувствительными или гиперэмпатичными. Увы, но психиатрия и по сей день классифицирует гиперэмпатию как расстройство личности, а нейрологическая теория, объясняющая данное состояние, гласит, что гиперэмпатия вызывается очень высокой активностью зеркальных нейронов мозга. Вряд ли это действительно личностное расстройство, но подобный дар свыше чаще всего не наилучшим образом влияет на человека-эмпата и его психическое благополучие.

С гиперэмпатией также ассоциируют и определенные личностные качества, которые еще резче выделяют человека из толпы и делают его поистине уникальным и запоминающимся. Не исключено, что вам и самим приходилось в жизни пересекаться с такими людьми. Все три черты в одной личности существуют редко, но даже парочки из них вполне достаточно, чтобы эмпат навсегда врезался вам в память.

1. Интуиция

Интуитивные эмпаты обычно кажутся несколько потусторонними и даже странноватыми личностями, способными предчувствовать неблагоприятные события или озвучивать вам ваши мысли еще до того, как вы сами эти мысли у себя зафиксировали. Если вам знакомы регулярные «приступы» интуиции, а ваше шестое чувство постоянно лишает вас покоя своей активностью, не пугайтесь. Внутренний голос – это бесценный и бескорыстный помощник, своеобразный ангел-хранитель, и к нему полезно прислушиваться.

2. Эмоциональное истощение

Гиперэмпатичным людям свойственно впитывать отрицательные эмоции, исходящие от окружающих, и для них это чрезвычайно утомительно и даже мучительно. Возможно, вы тоже знакомы с таким чувством, когда находитесь рядом с человеком и замечаете, что его разговор, тон, мимика, жесты неимоверно раздражают вас и выводят из себя. Вы впитываете его эмоции, порой не самые дружественные и добрые. Это явление мы зачастую именуем энергетическим вампиризмом, когда люди утомляют вас сплошной негативностью, и вам совсем не хочется находиться в их компании, дабы не чувствовать опустошение и полный упадок сил. Окружите лучше себя людьми счастливыми и положительными, и тогда вы сможете стать резонатором позитивной энергии.

3. Магнетизм

К вам когда-либо тянулись абсолютно незнакомые люди? Если мы вспомним о нейрологической теории зеркальных нейронов, чтобы этот феномен растолковать, то выходит, что эмпаты – люди магнетические и вызывающие притяжение. Они «отзеркаливают» манеры собеседников, их движения и поведение, причем полностью бессознательно и непроизвольно. Происходит это почти неуловимо, но эффект весьма мощен. Обратите внимание, насколько часто вы привлекаете незнакомцев, спрашивающих у вас дорогу, время или просто желающих обменяться парой слов хотя бы о погоде. Если это явление постоянное, то вы запросто можете быть эмпатом, возможно, даже этого не осознавая.

Текст: Flytothesky.ru