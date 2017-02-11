Неуверенность в отношениях





Изматывающие отношения с эгоистичным и самовлюбленным партнером оставляют сильный след в душе. И когда на жизненном пути встречается порядочный и честный человек, трудно поверить в искренность его чувств. Бывает и так, что мы, наконец, осознаем свое счастье, но в голову начинают приходить предательские мысли, что когда-нибудь все снова пойдет не так, и это только вопрос времени.

«Почему он молчит? Вдруг он планирует расстаться со мной и обдумывает, как это сказать. Может быть, я поступила неправильно? В чем моя ошибка?» — такие мысли отравляют жизнь, но «озвучивать» их бессмысленно. Даже самые горячие заверения партнера в любви и преданности помогут ненадолго, а если вы будете требовать их постоянно, то рискуете навредить отношениям.

Страдать молча тоже нельзя: скрытая неуверенность все равно заставляет искать подтверждение своим подозрениям. Любые мелочи будут интерпретироваться как доказательство неверности, охлаждения чувств и надвигающейся катастрофы. Самое печальное, что в такой ситуации люди иногда предпочитают сами разорвать отношения, нежели ждать, пока они окончательно «испортятся». Это все равно, что взять парашют и спрыгнуть с самолета, потому что вам показалось, что двигатели работают «как-то не так».

Единственный выход — бороться с подобными мыслями. Для этого существует несколько способов:

1. Прекратите путать воображение с реальностью.

В любых отношениях есть «отливы» и «приливы». И если вам не удается смириться с «отливом», возьмите блокнот и запишите, что вы себе вообразили, а что происходит на самом деле. Адекватный человек всегда в состоянии различить собственную оценку событий от объективной реальности. Заметки в блокноте просто помогут четко разграничить эти вещи.

2. Избегайте так называемой «ловушки достоверности».

Мы нуждаемся в известной доле сомнений. Это придает отношениям «перчинку» и не позволяет «погрязнуть» в рутине. Если вы будете знать наверняка, что человек никуда от вас не денется, то перестанете ценить каждый миг, проведенный с ним здесь и сейчас.

3. Давайте отношениям возможность расти.

Когда вы сажаете семечко, ему нужен доступ к солнечному свету, воде и воздуху. Отношениям также необходимо пространство для развития. Вы же не «сидите» над растением днем и ночью, а выделяете какое-то время, чтобы за ним понаблюдать и поухаживать. И это не означает, что за время вашего отсутствия цветок находится на пути к коллапсу. Возможно, его уже перекормили «удобрениями», и он нуждается в элементарном отдыхе.

4. Перестаньте «читать мысли».

«Чтение мыслей» ведет только к одному результату – беспокойству. Вы будете беспокоиться, когда партнер молчит, и когда он говорит («вдруг он имел в виду что-то другое»). Постоянные вопросы «О чем ты думаешь?» — самый легкий путь вызвать у человека желание уйти куда-нибудь подальше.

5. Не сравнивайте новые отношения с прошлыми.

Если подозреваете, что сравнения не справедливы, составьте список всех отвратительных черт бывшего партнера, а рядом запишите, чем отличается от него ваш нынешний друг. Как только приходит мысль о том, что все повторяется, просматривайте этот список.

Борьба с «отравляющими» мыслями – это ваше личное дело. Вместо того чтобы каждый день требовать от партнера доказательств его преданности, приобретите привычку успокаивать себя сами. Хорошо, если в самые трудные моменты рядом окажется друг, который вернет вас к реальности и скажет: «Подожди секунду. Есть ли явные доказательства того, чего ты боишься?» Но у друзей тоже есть своя личная жизнь, и они не могут быть с вами днем и ночью. Так что лучше научиться справляться с трудностями самостоятельно.

Конечно, это не означает, что вы должны принять любого человека, кто проявит к вам интерес. Если кто-то действительно обманывает и плохо к вам относится, то ощущение незащищенности является естественной реакцией. Но когда отношения вполне устраивают, случайные проблемы не должны «выплеснуть ребенка вместе с водой».

Текст: Flytothesky.ru