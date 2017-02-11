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Эти двойняшки – самая настоящая генетическая редкость

12.02.2017 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Эти двойняшки – самая настоящая генетическая редкость

Молодые родители очень часто с гордостью выкладывают в Сеть фото новорожденного малыша, чтобы рассказать о счастье и радости и разделить трогательные моменты первых месяцев жизни своего маленького чуда. А когда чуда целых два, то и счастья в два раза больше.

Близнецы – это одновременно и полный хаос, и двойная радость. Особенно, когда ваши двойняшки – еще и генетическое чудо.

Знакомьтесь, очаровательное семейство Мейер-Дин из штата Иллинойс.

Эти двойняшки – самая настоящая генетическая редкость

Томас Дин и Уитни Мейер стали родителями девочек-двойняшек Калани и Джерани 23 апреля прошлого года.

Присмотритесь к семейной фотографии, и вы заметите разницу между двумя малышками: у них разный цвет кожи.

«Поначалу, когда они только родились, я не поверила, ведь это такая редкость. Но с нашими двойняшками именно так и произошло, – делится впечатлениями Уитни. – Да, они разнорасовые двойняшки».

Гордая мама делится фотографиями девочек на своей странице в Facebook, чтобы интернет-аудитория познакомилась с такой потрясающей генетической редкостью.

Эти двойняшки – самая настоящая генетическая редкость

Эти девчушки – разнояйцевые и разнорасовые двойняшки (из разных яйцеклеток, оплодотворенных разными сперматозоидами).

По данным статистики, у межрасовых пар есть только один шанс из 500, что их дети-двойняшки будут иметь разный цвет кожи.

Эти двойняшки – самая настоящая генетическая редкость

У девочек один на двоих день рождения, но они совершенно разные и уникальные личности, каждая со своим характером, привычками и предпочтениями. Калани более энергична и очень активно ползает, а Джерани ползать не любит и больше сосредоточена на еде.

Фотографии малышек получили тысячи лайков и сотни репостов и комментариев от людей, умиляющихся их потрясающим обаянием.

Благодаря посту Уитни Мейер, другие разнорасовые двойняшки стали выкладывать свои семейные фото на Facebook.

Эти двойняшки – самая настоящая генетическая редкость

Все это говорит о том, что генетика – наука потрясающая и интересная, но цвет кожи никак не влияет на чувства людей и построение крепкой семьи.Эти двойняшки – самая настоящая генетическая редкость

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 23
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