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Пивная йога – новый тренд в спортзалах мира

12.02.2017 20:22 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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После стресса, шума и хаоса долгого рабочего дня так важно найти способ расслабиться и вернуть себе душевное равновесие. Возможно, вы направитесь в паб, чтобы опрокинуть кружечку свежего пива, а может быть вы захотите достичь нирваны с помощью йоги.

… А почему бы не совместить два удовольствия в одном большом удовольствии? Соединение двух лучших методов эмоциональной терапии в одно отличное антистрессовое занятие – это безошибочный способ достичь просветления и более высокого уровня сознания.

Новая и очень популярная активность в конце трудового дня: пивная йога

Пивная йога – новый тренд в спортзалах мира

Берлинская йогиня Джхула ввела в обиход термин «пивная йога» и превратила это направление в успешный бизнес, хотя впервые она увидела подобную практику в Соединенных Штатах на музыкальном фестивале Burning Man.

Оказывается, союз пива и йоги является очень даже природным. «И пиво, и йога – это многовековые виды терапии для ума, тела и души, – говорится на сайте Джхулы. – В течение одного часа мы занимаемся йогой и включаем пиво в каждую позу».

Не относитесь к этому легкомысленно. Пивная йога – очень серьезная практика

Пивная йога – новый тренд в спортзалах мира

«Пивная йога – это весело, но это вам не шутки, – объясняет Джхула. – Мы берем философию йоги и соединяем её с удовольствием потребления пива, чтобы достигнуть своего самого высокого уровня сознания».

Эти занятия доступны даже абсолютным новичкам, которые, впрочем, должны быть немного натренированы в распитии пива. Как обещает страница пивной йоги на Facebook: «Опыт йоги необязателен: вы просто должны быть человеком непредубежденным и любить пиво».

Участники будут обязательно отрабатывать такую позу, как «пивное приветствие», то есть балансирование на одной ноге с пивной бутылкой на голове.

Пивная йога – новый тренд в спортзалах мира

Итак, где можно приступить к занятиям по пивной йоге?

Это направление йоги уже добралось до Австралии, и первые занятия начались в январе в Сиднее и Мельбурне.

Что же касается любителей пива и йоги из США, то им, возможно, придется довольствоваться неофициальными тренировками на музыкальных фестивалях.Пивная йога – новый тренд в спортзалах мира

Пивная йога – новый тренд в спортзалах мира

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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После стресса, шума и хаоса долгого рабочего дня так важно найти способ расслабиться и вернуть себе душевное равновесие. Возможно, вы направитесь в паб, чтобы...

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