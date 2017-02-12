После стресса, шума и хаоса долгого рабочего дня так важно найти способ расслабиться и вернуть себе душевное равновесие. Возможно, вы направитесь в паб, чтобы опрокинуть кружечку свежего пива, а может быть вы захотите достичь нирваны с помощью йоги.

… А почему бы не совместить два удовольствия в одном большом удовольствии? Соединение двух лучших методов эмоциональной терапии в одно отличное антистрессовое занятие – это безошибочный способ достичь просветления и более высокого уровня сознания.

Новая и очень популярная активность в конце трудового дня: пивная йога





Берлинская йогиня Джхула ввела в обиход термин «пивная йога» и превратила это направление в успешный бизнес, хотя впервые она увидела подобную практику в Соединенных Штатах на музыкальном фестивале Burning Man.

Оказывается, союз пива и йоги является очень даже природным. «И пиво, и йога – это многовековые виды терапии для ума, тела и души, – говорится на сайте Джхулы. – В течение одного часа мы занимаемся йогой и включаем пиво в каждую позу».

Не относитесь к этому легкомысленно. Пивная йога – очень серьезная практика





«Пивная йога – это весело, но это вам не шутки, – объясняет Джхула. – Мы берем философию йоги и соединяем её с удовольствием потребления пива, чтобы достигнуть своего самого высокого уровня сознания».

Эти занятия доступны даже абсолютным новичкам, которые, впрочем, должны быть немного натренированы в распитии пива. Как обещает страница пивной йоги на Facebook : «Опыт йоги необязателен: вы просто должны быть человеком непредубежденным и любить пиво».

Участники будут обязательно отрабатывать такую позу, как «пивное приветствие», то есть балансирование на одной ноге с пивной бутылкой на голове.





Итак, где можно приступить к занятиям по пивной йоге?

Это направление йоги уже добралось до Австралии, и первые занятия начались в январе в Сиднее и Мельбурне.

Что же касается любителей пива и йоги из США, то им, возможно, придется довольствоваться неофициальными тренировками на музыкальных фестивалях.





Текст: Flytothesky.ru