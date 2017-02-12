Незначительное искажение информации о себе для мужчины – сущий пустяк. Рассудите сами, как женщинам любо слегка драматизировать, преувеличивая размер реальной катастрофы, так и мужчинам нравится приукрашивать события своей жизни, делая достижения еще более значимыми. В чем-то оба этих явления даже взаимосвязаны: она слишком бурно реагирует на мир и плачет, он во избежание ее слез начинает врать. Впрочем, это не отменяет боли, которую испытывает женщина, поймав любимого на лжи. Почему же мужчины врут? Давайте разбираться.





3 причины мужской лжи: психология сильного пола

1. Произвести впечатление

Как индюк распушает хвост, чтобы привлечь внимание самки, так и мужчина хочет набрать как можно больше очков в глазах понравившейся дамы. Его логика проста – любым способом завлечь ее в свои сети, влюбить, а дальше будь что будет. И в самом начале эта тактика зачастую срабатывает. Он воодушевленно врет о своем возрасте, статусе, полученном образовании и даже финансовом положении, только бы женщина соблазнилась. Не понимает он только одного – тайное становится явным, а спутницу, скорее всего, покоробит сам факт вранья, нежели реальное положение вещей.

2. Избежать последствий

Бывает и другой сюжет: мужчина мечтает съездить на рыбалку, но знает, что жена будет против. Поэтому не находит ничего лучшего, чем солгать, поехав рыбачить под видом «деловых переговоров». И чем больше женщина будет противиться желаниям партнера в дальнейшем, тем меньше он будет посвящать ее в свои планы. Под видом совещаний будут проходить попойки с друзьями, под видом сокращения зарплаты мужчина начнет копить деньги на перекраску машины. Кто тому виной? Скорее, женщина, которая установила слишком жесткий контроль, перекрыв любимому дыхание. Ведь скажи он как есть, вряд ли получит что-то, кроме недовольства и репрессий.

3. Сохранить свободу

Бывает еще и так, что мужчина лжет по мелочам даже тогда, когда ничего предосудительного не делает. Например, говорит, что уезжает по работе, а сам отправляется к родителям. Или клятвенно заверяет, что выпил на ужин один стакан молока, тогда как съел кастрюлю супа. И как это понимать? Скорее всего, этим подростковым способом он старается бунтовать против чрезмерного контроля женщины, борясь за каждый глоток свободы.

Как распознать его ложь?

Легче легкого. Как только он спрыгивает с темы, пытается весьма запутанно что-то объяснить, начинает ставить пароли на технику, вообще вести себя нетипично и скрытно – ловите с поличным! Если мужчина действительно лжет, его реакция все расскажет сама за себя. Либо он включит режим агрессии, начав в штыки реагировать на обычные вопросы. Либо последует противоположное поведение – чрезмерное внимание, которое до этого ему не было свойственно. Таким способом он постарается компенсировать глубокое чувство вины.

Что делать, если мужчина обманывает?

Лучший наш совет – разобраться во всем до конца. Не копить в себе обиду, чтобы в самый неподходящий момент взорваться и учинить скандал, наделав глупостей. Но, уличив подставу, затеять откровенный разговор.

Бывает, мужчина лжет во спасение. Не потому, что негодяй или проходимец, каких свет не видывал. Но потому, что хочет уберечь любимую женщину от излишних переживаний, чтобы она не расстраивалась из-за его промахов, не беспокоилась по поводу нехватки каких-то благ. Цель мужчины в таком случае благородная, пусть и неоправданная. Поймав на лжи такого рода, лучше поговорить с партнером откровенно, чтобы прийти к общему консенсусу.

Бывает, что ложь мужчины – не более чем следствие дурного воспитания. Зачастую детство таких врунишек было не сахарным, их часто наказывали, ограничивали в желаниях, потому они и научились выкручиваться, скрывая правду. Если такой мужчина впоследствии выбирает в спутницы женщину-мамочку, которая во всем ему опекает и докучает, он может вернуться к детскому паттерну поведения, избавиться от которого поможет только семейный консультант.

Если мужчина подвержен различного рода зависимостям, ложь в этом случае становится средством выживания. Согласитесь, гораздо проще солгать партнерше, чем признаться в любви к азартным играм или покуриванию марихуаны? Первостепенным шагом в таком случае будет именно борьба с зависимостями, нежели с ложью. И конечно, выздоровления должен хотеть в первую очередь сам мужчина.

Есть также патологическая потребность обманывать, причины которой сокрыты глубоко в недрах подсознания и связаны с самыми разными детскими комплексами. Такого рода вранье лечится исключительно специалистами в этой области, да и то не всегда успешно.

Наконец, наиболее частой и болезненной причиной лжи является сокрытие мужчиной факта измены. В этом случае восстановить прежний уровень доверия между партнерами стоит действительно титанических усилий, но все-таки это возможно, если оба готовы и хотят измениться. Единственный вариант, при котором лучше все же расторгнуть отношения – многократное повторение измены.

Итак, каждая ситуация обмана глубоко индивидуальна и требует выяснения всех причин и обстоятельств. Но изменить отношение мужчины к этой проблеме вполне по силам, особенно если оба настроены на конструктивный диалог.

Текст: Flytothesky.ru