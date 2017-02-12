Успешные люди могут дать весьма ценную информацию о том, как им удается продуктивно использовать свое время. Они знают, что не каждый человек готов чем-то жертвовать на пути к цели, поэтому не боятся конкуренции.

Опрос богатых предпринимателей (в том числе семи миллиардеров) и 13 олимпийских чемпионов показал некоторые интересные особенности их отношения к работе и к жизни в целом.





1. Успешные люди ведут счет минутам, а не часам.

Большинство распределяет свое время по часам. Занятые бизнесмены помнят, что в сутках 1440 минут, и каждая минута на счету. Деньги можно потерять и заработать снова, но время вернуть нельзя. В ежедневнике богатых людей не найдешь приблизительных сроков («вечером», утром»). Даже полчаса могут быть расписаны по минутам. Если научиться контролировать каждый момент, времени хватит на все.

2. 1440 минут распределяются разумно.

У всех свои ценности: кто-то любит игру в теннис, а кому-то надо не менее 9 часов сна, чтобы хорошо себя чувствовать. Семейные люди должны уделять время своим близким. При таком раскладе совершенно необходимо составлять график, который будет охватывать все области жизни. Это поможет максимально продуктивно использовать «рабочие» минуты. Еда — топливо, сон — восстановление, перерывы — возможность расслабиться и зарядиться энергией, чтобы повысить производительность труда.

3. Одно дело в единицу времени.

Когда человек в определенное время планирует что-то делать, он должен полностью сосредоточиться и не отвлекаться ни на что другое. Нет ничего хуже, чем пытаться заниматься несколькими делами одновременно. Незавершенные задачи приводят к стрессам в соответствии с эффектом Зейгарник . Груз невыполненной работы отравляет жизнь.

4. Бороться с внутренним саботажем надо начинать заранее.

В благородном стремлении перейти на здоровую пищу, мы покупаем килограммы овощей и зелени, а потом выбрасываем испорченную кашицу в мусоропровод. Все из-за того, что горячее желание правильно поступать внезапно исчезает, и это необходимо предвидеть. Заранее обдумайте способ, как победить будущий саботаж.

Придерживаться двух последних правил относительно легко. А вот научиться использовать каждую минуту времени гораздо труднее. Кому-то это покажется просто скучным. На самом деле «жесткий» план на каждый день приводит к поразительным результатам. Вы сможете завершить массу дел, отложенных на «потом», а главное – ощутить, что использовали каждую минуту, каждую секунду своей жизни.

Текст: Flytothesky.ru