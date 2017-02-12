Если вы стараетесь быть «слишком хорошим» для других, это приведет к негативным последствиям. Доброта — признак добродетели, но между врожденной «благостью сердца» и стремлением всем угодить есть большая разница. Можно совершать хорошие поступки из-за того, что доброта является неотъемлемой чертой вашего характера. И вам все равно, оценит ли кто-нибудь ваш добрый поступок, или он пройдет незамеченным. Но бывает так, что настоящая причина доброты кроется в нездоровом стремлении получить признание или просто соответствовать ожиданиям окружающих.





В этом случае отсутствие позитивного внимания вызывает обиды. Стараясь облегчить кому-то жизнь, вы вдруг с горечью понимаете, что взамен не получаете ничего. Дело в том, что человек, которого вы «осчастливили», может воспринимать ваше благое дело как форму эгоизма. Исследования показали, что излишняя щедрость, например, воспринимается людьми как желание «выделиться из толпы».

Манипулирование с целью добиться собственной корыстной цели может вызывать возмущение, ненависть или даже восхищение: в общем, все, кроме равнодушия. Гораздо хуже, когда чрезмерная доброта воспринимается как признак слабости. Что вы получаете в этом случае?

1. Иллюзия социальной гармонии.

Постоянное избегание конфликтов не указывает на гармонию. Иногда это наносит вред общему делу. Конфликт – это поиск решения проблемы, и если вы не в состоянии встать и сказать: «Я не буду этого делать, так как это неправильно», то навредите и себе, и другим. Не бойтесь высказывать свое мнение. Честный, здоровый конфликт помогает найти конструктивный выход из ситуации.

2. Подрыв авторитета.

Человек, который не может отказать, часто получает пренебрежительное отношение со стороны окружающих. Если на него можно «свалить» все свои проблемы, значит, он «мягкотелый тюфяк», которым можно манипулировать. Следите за тем, чтобы вашей добротой не пользовались все, кому не лень. Пресекайте попытки игнорирования ваших собственных ценностей и потребностей. Иногда лучше всего на собственном примере показать, как не превратиться в жертву.

3. Доход меньше того, который вы заслуживаете.

Исследование, проведенное в Университете Нотр-Дам, показало, что «приятные и добродушные» люди имеют, в среднем, на 18% меньше денег, чем их не слишком «хорошие» сверстники. Мягкосердечный человек часто не знает, как правильно постоять за себя, и соглашается на худшие условия.

4. Высокий уровень стресса.

Люди, которые не могут сказать «нет», растрачивают свое время и энергию, пытаясь удовлетворить чужие желания. В результате у них не остается сил, чтобы сделать что-то для себя. Это вызывает чувство неудовлетворенности. Нельзя забывать о том, что приносит счастье лично вам.

Доброта должна исходить от силы, а не от слабости. Вы предпочли сказать «да», но прекрасно знаете, что могли и отказать. Это согласие от силы. Точно так же вы можете сказать «нет», если считаете, что в данных обстоятельствах лучшим выбором будет отказ. Будьте добрыми, когда сами этого хотите, а не для того, чтобы хорошо выглядеть в глазах других.

Текст: Flytothesky.ru