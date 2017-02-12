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10 самых странных туалетов в мире
12.02.2017 23:58 — Калейдоскоп | Flytothesky
Большинство ресторанов, отелей и торговых центров предпочитают особо не тратиться на дизайн туалетов, тем не менее, некоторые заведения и дома умудрились сделать из этого интимного помещения весьма запоминающееся и причудливое место.
1. Туалет-аквариум – Акаси, Япония
В туалет кафе Mumin Papa попасть можно на лифте, а само помещение находится внутри гигантского трехстенного аквариума с рыбами, черепахами и красивыми коралловыми рифами. К сожалению, он доступен только для дам. Джентльменам придется иметь дело с обычными писсуарами без зрительного контакта с обитателями подводного мира.
2. Самый большой туалет в мире – Чунцин, Китай
В Китае, конечно, очень многочисленное население, наверное, поэтому именно здесь и был сооружен самый большой общественный туалет в мире. Фасад четырехэтажного здания выполнен в египетском стиле, его площадь почти 3000 кв. м, и здесь расположено более 1000 самых разнообразных туалетов. «Мы распространяем туалетную культуру, – говорит работник городского туристического отдела Лу Сяоцин. – Люди здесь также могут послушать спокойную музыку и посмотреть телевизор».
3. Писсуар в виде рта – Мёнхенгладбах, Германия
Адвокаты группы защитников прав женщин еще в 2012 году требовали у музея Роллинг Стоунз (именно там расположен этот туалет) демонтировать скандальные писсуары, рассматривая их как сексистские. Однако руководство музея категорически отказалось убрать столь пикантную деталь интерьера.
4. Всплывающие туалеты – по всей Европе
Компания UriLift специализируется на производстве встроенных в землю туалетов, которые поднимаются вверх для использования по назначению, а затем вновь опускаются под землю. Кстати, установлены они в канализационных люках, заменяя традиционную крышку. Конечно же, эта конструкция совсем не дешевая. Строительные и монтажные затраты обходятся в 124 тысячи долларов, но города готовы платить такую сумму, чтобы общественные пространства оставались чистыми. Всего по Европе уже установлено около 600 таких туалетов.
5. Туалет в стиле стимпанк – Сан-Франциско, Калифорния
К сожалению туалетных знатоков, этот конкретный образец уборной авторства архитектора Андре Ротблатта находится в частном доме. Неизвестно, сколько во сколько обошелся в конечном итоге весь проект, но явно влетел заказчику в копеечку.
6. Желтая подводная лодка – Сан-Франциско, Калифорния
Особнячок бабули Греннибут в районе Потреро Хилл (Сан-Франциско) состоит из комнат, причудливо обустроенных её многочисленными внуками. Ванная комната с туалетом, например, называется «Подводная лодка Гауди», она выложена изразцовой мозаикой по стенам и потолку, изображающей океан. На стенах есть иллюминаторы, а с потолка свисает перископ, чтобы наблюдать, что делается на верхнем этаже.
7. Пуленепробиваемый туалет – Пекин, Китай
Когда вы расслабляетесь в интимной туалетной обстановке, вы становитесь особо уязвимы. Но только не в этом туалете. Он абсолютно пуленепробиваемый и даже может выдержать взрыв. Конструкция была разработана в рамках борьбы с терроризмом после 11 сентября 2001 года. Туалет весит 15 тонн и стоит 100 тысяч долларов. А увидеть это чудо можно в отеле Zhong Guan Village Plaza.
8. Туалет над пропастью – частная собственность
Туалет со стеклянным полом и бездонной шахтой под ногами наверняка позволяет испытать полнейшее облегчение. Увы, но находится он в частном здании, потому только владельцы и их гости могут по достоинству оценить этот удивительный дизайн.
9. Туалет на природе – Токио, Япония
Очень диковинный, но живописный туалет, построенный по проекту архитектора Нарусе Инокума и оформленный художником Макато Адзума. Творческий тандем назвал его «Кульминационное пространство». Туалет был создан для выставки искусства и архитектуры House Vision 2013 и представлял японский дом будущего. Самый настоящий зов природы!
10. Капсула «Чужого» – Лондон, Англия
Туалет в виде капсулы «Чужого» находится в лондонском ресторане Sketch. Каждая капсула размерами чуть больше среднестатистического человека и в ней находится один унитаз. Конструкция звуконепроницаемая, оснащена LED-освещением, а внутри играет футуристическая музыка.
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Большинство ресторанов, отелей и торговых центров предпочитают особо не тратиться на дизайн туалетов, тем не менее, некоторые заведения и дома умудрились сделать...
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