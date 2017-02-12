Напряжение – яд, который отравляет душу и тело. Присмотритесь к окружающим и сразу увидите, кто уже пострадал от этого яда. Такие люди похожи на дровосека из «Волшебника страны Оз». Их движения скованны, руки сжаты, лицо напряжено, дыхание поверхностно, а в голосе нет эмоций, или сквозит постоянное раздражение.





Если вы можете сказать то же самое и про себя, значит, пришла пора признать, что вы стали слишком серьезно относиться к жизни. Принято считать, что чрезмерно ответственные люди – лучшая часть общества. Все хотят иметь на работе трудоголика, а в семье добросовестного хозяина или хозяйку. Когда вы соответствуете этим требованиям, то можете сделать счастливыми всех, кроме себя.

Жизнь на пределе сил лишает удовольствий и постепенно забирает здоровье. В лучшем случае она приведет вас в кабинет психотерапевта, в худшем – на больничную койку. Даже если это будет шикарная палата в частной клинике, вряд ли вы сможете оценить ее по достоинству (инсульт часто приводит к параличу).

Между тем, избежать страшных последствий довольно легко. Для этого не надо менять характер. Вы можете оставаться таким же супер ответственным и серьезным человеком. Просто немного подкорректируйте свое поведение.

1. Откажитесь от стимуляторов.

Первым неправильным действием, которое вы совершаете, чтобы поддерживать себя на плаву, является употребление огромного количества кофе. Многие после этого страдают от бессонницы и делают еще одну ошибку: пьют на ночь алкоголь. Это похоже на тушение пожара бензином. Кофе можно пить только в утреннее время, причем не больше, чем одну-две чашки. Алкоголь вреден всегда (если хотите получить порцию ресвератрола, замедляющего старение, лучше ешьте изюм).

2. Выясните причину напряжения.

Вы должны знать «зверя» в лицо, иначе как можно с ним справиться? Думайте, что вызывает у вас наибольший стресс: работа, отношения, конкретный человек, чувство вины, недостаток секса или что-то еще. Запишите все, что приходит на ум, а затем ищите путь немного облегчить ситуацию.

3. Возьмите тайм-аут.

Даже 20 минут перерыва заряжают энергией, возвращают оптимизм и заставляют почувствовать себя другим человеком. Спать не обязательно. Можно просто послушать приятную музыку или полежать. Так делали многие известные люди. Во время самых тяжелых событий в разгар Второй мировой войны Уинстон Черчилль после обеда проводил в постели один час.

Исследование НАСА показало, что отдых в течение 26 минут повышает производительность во второй половине дня на 34%.

4. Меняйте положение тела.

Короткая прогулка в парке дает больший эффект, чем прием антидепрессанта. Только не нужно бежать сломя голову и поминутно смотреть на часы.

Для тех, кто вынужден целый день ходить, лучше всего делать упражнения на растяжку.

5. Секс или массаж.

И то, и другое прекрасно снимает напряжение. Нежное прикосновение любимого человека уменьшает даже физическую боль, не говоря уже об улучшении психического состояния.

6. Смотрите веселые ролики и комедии, читайте смешные рассказы.

Сатирические произведения тут не помогут. Сатира всегда имеет привкус горечи и часто напоминает нам о нерешенных проблемах. Для снятия напряжения нужен легкий юмор, который заставляет смеяться от души. Каждый знает, какие фильмы и книги доставляют ему наибольшее удовольствие. Отключитесь от всего и посмейтесь вволю.

Некоторые советуют встречаться с друзьями. Близкие люди, которых вы искренне любите, являются «лекарями души». Они могут помочь, если вы готовы к общению. Но в наше время существуют профессии, которые требуют социального взаимодействия 16 часов в сутки. В таких случаях многие просто мечтают очутиться на необитаемом острове. Если чувствуете, что скоро начнется аллергия на людей, езжайте в безлюдное место и насладитесь одиночеством.

Помните, что напряжение полезно только в малых дозах и в исключительных обстоятельствах, например, когда что-то угрожает вашей жизни. В остальных случаях оно не оправдано. Противоядием всегда было и является расслабление, и вы должны научиться его использовать.

Текст: Flytothesky.ru