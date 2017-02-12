В мире существует довольно много необычных пород собак, представителей которых не так легко встретить во дворе или парке. Некоторые из видов находятся на грани исчезновения, имеют статус экзотических или просто крайне редких.

Вашему вниманию представлены 27 самых необычных и уникальных пород.

1. Тибетский мастиф

В прошлом и по сей день эти очаровательные меховые шары служат для охраны монастырей и домашних хозяйств в Тибете. Плотная шерсть и вес от 45 до 70 кг позволяют собакам этой породы переживать суровые зимы Центральной Азии.









2. Денди-динмонт терьер

Эта симпатичная порода была выведена в Шотландии в течение 18 века и представляет собой помесь скай-терьера и скотч-терьера. Резвая собачка с короткими лапками отлично выполняет обязанности на должности ловца барсуков. На настоящий момент денди-динмонт терьеры крайне редки: за год в клубах регистрируется всего около сотни представителей этой породы.









3. Леонбергер

Эта пушистая зверюга – помесь ньюфаундленда, сенбернара и пиренейского зенненхунда. Кобели леонбергера могут весить около 80 кг. Согласно легенде они были выведены такими, чтобы походить на львов с герба города Лионберг в Германии. По прошествии Второй мировой войны во всем мире оставалось лишь восемь таких милых гигантов.









4. Португальская водная собака

Эта порода знаменита своими кудряшками и способностью отлично плавать. Первоначально такие собаки разводились в Португалии и выполняли целый ряд важных функций: присматривали за рыбой в сетях, за состоянием снастей, а также служили курьерами, доставляющими почту с корабля на корабль. В 1930-е годы порода была на грани исчезновения, пока один состоятельный португальский бизнесмен не начал программу их разведения. Тем не менее, на текущий момент водная собака остается крайне редким видом.









5. Малая львиная собака (лёвхен)

Lowchen переводится с немецкого как «львенок». Это одна из самых редких пород на планете, а ее история началась в далеком 1442 году. Элегантных и преданных львиных собачек, постоянных спутников представителей элиты Германии и Франции, можно часто увидеть на исторических картинах и гобеленах.









6. Брюссельский грифон (малая бельгийская собака)

Эта бельгийская собака является потомком небольших терьеров, использовавшихся для охоты на грызунов. Грифоны ласковы, обаятельны, любознательны и известны своей почти человеческой выразительностью. Мировые войны практически полностью уничтожили эту породу и к концу Второй мировой войны в Бельгии не оставалось ни одной такой собаки. В настоящее время эта порода считается чрезвычайно редкой.









7. Новогвинейская поющая собака

Известная, как «поющая» или «собака каменного века», эта порода находилась в полной изоляции около 30 тысяч лет, пока не была обнаружена высоко в горах Папуа Новой Гвинеи в 1950 году. Как становится понятно из названия, такие собаки любят петь: собираясь в небольшие стаи, они устраивают настоящие концерты, воя на разные голоса. Вне натуральной среды обитания насчитывается всего около 100 особей новогвинейской собаки. Поскольку одомашнивание этой породы пока что не вполне завершено, такие псы не рекомендованы к проживанию в роли питомца у обычных людей.









8. Шолоитцкуинтли (мексиканская голая собака)

Трехтысячелетняя история породы шолоитцкуинтли прослеживается вплоть до цивилизаций древней Мексики. Будучи прирученными довольно быстро и легко, голые собаки стали отличными компаньонами человеку в охоте и домашнем быту. Отсутствие шерсти дает им преимущества для существования в жарких условиях, а изображения лысых псов встречаются в произведениях искусства ацтеков и тольтеков.









9. Чехословацкий влчак (чехословацкая волчья собака)

Влчак – порода, максимально близкая к настоящему волку. Эти собаки были выведены в 1955 году в результате скрещивания немецких овчарок и волков. Будучи такими же послушными и доброжелательными, как немецкие овчарки, влчаки сохранили свою по-волчьи дикую природу и любят чувствовать себя членами стаи.









10. Бергамская овчарка

Специально для пастушьих полей в Альпах была выведена эта порода, отличающаяся толстой шкурой, не склонной к линьке и не требующей особой заботы. Бергамские овчарки невероятно послушны, наблюдательны и терпеливы. Самоотверженно преданные своему хозяину, эти впечатляющие гиганты иногда оказываются крайне застенчивыми в компании незнакомых людей.









11. Малый вандейский бассет-грифон

Вандейские бассеты в прошлом заслужили славу прекрасных помощников французских аристократов на охоте. В настоящее время представители этой породы считаются одними из лучших компаньонов для человека. Кстати, длина этих экстравагантных собак на 50% больше их высоты.









12. Ланкаширский хиллер

Увидя этого очаровательного зверя, многие, возможно, догадаются, что он является метисом корги и манчестерского терьера. Хиллер обладает выраженными пастушьими инстинктами, подобно своим предкам, но не менее хорош он и в качестве доброго члена семьи.









13. Муди

Редкая венгерская овчарка муди становится настоящим сокровищем для любого хозяина. Эти собаки необычайно дружелюбны, сильны, быстры и умны. Одной из примечательных особенностей муди является их подобная овечьей волнистая шерсть.









14. Русский той-терьер

До 1990 года русский той считался настолько элитной породой, что ее представителей даже не вывозили за пределы России. Имеющие 20-25 см в холке и всего 2-3 килограмма веса, эти грациозные маленькие создания располагают поджарым телосложением и милыми длинными локонами за ушами.









15. Кавказская овчарка

Если вас беспокоят проблемы с медведями, вам точно стоит завести себе кавказскую овчарку. При весе в 50-90 кг эти исполины обладают еще и недюжинным интеллектом, что позволяет им без труда защищать стада и их владельцев в Грузии.









16. Шведский вальхаунд

Так называемая «Собака викингов» существует на Земле уже более тысячелетия. Первоначально вальхаундов дрессировали пасти скот в Скандинавии, ловить паразитов и охранять дом, пугая непрошенных гостей своим обманчиво свирепым лаем. Столетия одомашнивания превратили их в любящих, ласковых собак, стремящихся к человеческому вниманию и похвалам.









17. Словацкий чувач

Прирожденный защитник и пастух, словенский чувач способен обеспечивать безопасность для всего живого, что было поручено ему охранять. Несмотря на довольно безобидный вид «пушистика», эти собаки обладают крайне мускулистым мощным телом.









18. Неаполитанский мастиф

Не стоит обращать внимание на довольно угрожающем виде мастифа – на самом деле эта собака представляет собой 70 кг чистой любви. Представители этой породы были обнаружены более 2000 лет назад только в одном весьма небольшом регионе Кампанья, что находится в Южной Италии. В прошлом – герои римских арен, сейчас мастифы служат в полиции, армии и разведке, где они показывают себя просто незаменимыми сотрудниками.









19. Бедлингтон-терьер

Нет, перед вами не ягненок. Удивительно, но столь милые собаки вооружены невероятно мощными челюстями, служащими им для охоты на грызунов и даже драк со своими сородичами. До того, как собачьи бои были обьявлены вне закона, симпатяги белдингтонские терьеры принимали в них активное участие. Сейчас представителям этой породы стремятся привить чуть больше дружелюбия к другим собакам, поэтому каждая особь нуждается во внимательной дрессировке.





20. Фландрский бувье

Изначально эта порода выводилась как рабочая собака для бельгийских монахов. Получив большее распространение со временем, бувье показали себя с прекрасной стороны на службе человеку во время мировых войн, успешно отыскивая раненых и помогая тянуть забуксовавшие кареты скорой помощи. Легенда гласит, что одна из собак этой породы однажды укусила Гитлера.





21. Оттерхаунд

В Великобритании 19 века оттерхаунды активно применялись для охоты на выдр. Позже, когда популяция выдр начала стремительно снижаться, то же стало происходить и с собаками этой породы. На настоящий момент в мире существует около 1000 особей оттерхаундов.





22. Леопардовая собака катахулы

Первая порода, выведенная в Северной Америке, леопардовая, использовалась для охоты и скотоводства. Как становится понятно из названия, их окрас представляет собой «лоскутное одеяло» из ярких пятен. Катахулы имеют репутацию невероятно дружелюбных созданий.





23. Шведский лапхунд

Лапхунды выполняли пастушьи обязанности на просторах Лапландии на протяжении тысяч лет, охраняя стада оленей. Сейчас эта порода чрезвычайно редка, например, в США зарегистрировано примерно 5-10 таких собак.









24. Салюки

Салюки – одна из древнейших пород на нашей планете. История этих собак насчитывает не одну тысячу лет. Их красота была объектом почитания в Древнем Египте, а салюки-питомцы фараонов были мумифицированы в пирамидах вместе с хозяевами. В мусульманских странах эти собаки, в отличие от всех остальных их сородичей, не получили статус «нечистых животных».





25. Карельская медвежья собака

На своей родине в Финляндии этот вид охотничьих собак считается национальным достоянием. Как следует из названия, они используются для охоты на медведей. Их задача – привлечь внимание дикого животного, в то время как к нему подкрадывается охотник. Воспитанная медвежья собака оказывается настоящим добрым другом человеку и любящим членом семьи.









26. Каталбурун

Этот необычный пес мало известен за пределами Турции. Расщепленный нос, характерный лишь для трех пород на Земле, делает каталбуруна успешным охотником.









27. Китайская хохлатая собака

На теле китайской хохлатой отсутствует шерсть, за исключением ног, головы и хвоста. Но недостаток пушистости они с лихвой компенсируют своим обаянием, проворностью и игривостью. Эти собаки очень хорошо сходятся с людьми, особенно – с детьми. В холодное и жаркое время важно обеспечивать для этих экзотических зверей специальные условия, поскольку у них отсутствует линька.









Текст: Flytothesky.ru